Cea mai ușoară rețetă de cozonac moldovenesc. Deliciul care merită așezat la loc de cinste pe masa de Crăciun

Cozonac. Sursa foto: Pixabay
Cozonacul este nelipsit de pe masa de Crăciun și este preferatul tuturor. Deși cei umpluți cu cremă de fistic și ciocolată sunt la modă în 2025, rețeta originală cu nucă și rahat este cea mai apreciată. Pregătirea lor necesită timp, răbdare și ingrediente de calitate, însă rezultatul întrece toate așteptările.

Rețeta de cozonac moldovenesc

Pentru trei cozonaci uriași, potriviți pentru tăvi de 30 cm, sunt necesare următoarele ingrediente:

  • 1 l lapte gras
  • 500 g zahăr
  • 350 g unt (80% grăsime)
  • 100 g drojdie proaspătă sau 30 g drojdie uscată
  • 10 gălbenușuri
  • 150 g stafide macerate în rom
  • 10 plicuri zahăr vanilinat sau 20 ml esență de vanilie
  • Coaja rasă de la 4 lămâi
  • 20 g sare
  • 800 g nuci măcinate
  • 14 albușuri
  • 400 g zahăr
  • 500 g rahat tăiat cubulețe
  • 20 ml esență de rom
  • 100 g cacao

Pentru uns:

  • 4 gălbenușuri
  • 1 lingură miere
  • 30 ml ulei

Mod de preparare

Pregătirea cozonacului începe cu aducerea tuturor ingredientelor la temperatura camerei. În același timp, cuptorul se preîncălzește la 190°C pentru cuptor electric sau 210°C pentru aragaz pe gaz. Pentru a obține un aluat ca la carte, temperatura din bucătărie trebuie să fie ridicată.

aluat

aluat. Sursa foto: Freepik

Untul se topește și se lasă deoparte, iar făina se cerne de două ori pentru a deveni pufoasă. Drojdia se amestecă apoi cu 50 g zahăr și cu o parte din laptele călduț, până devine lichidă, și se lasă să se activeze câteva minute. Maiaua astfel obținută se adaugă în centrul făinii și se acoperă cu un prosop, lăsând-o să crească aproximativ 30 de minute.

Cozonac moldovenesc cu nucă și rahat

Separat, gălbenușurile se freacă spumă cu zahărul, apoi se adaugă coaja de lămâie, vanilia, stafidele și laptele rămas, formând o pastă omogenă.

Această compoziție se încorporează în maiaua crescută, iar aluatul se frământă minimum 15 minute, adăugând treptat untul topit. Aluatul se acoperă din nou și se lasă să își dubleze volumul.

În paralel, umplutura se prepară bătând albușurile spumă, adăugând treptat zahărul, apoi nuca măcinată, cacaoa și esența de rom. Rahatul se taie cubulețe și se pregătește pentru umplere.

Aluatul crescut se împarte în șase părți, fiecare bucată fiind întinsă pe masa unsă cu ulei. Se distribuie umplutura peste foaia de aluat și se rulează. Două rulouri se împletesc și se așază în tavă, procedând la fel cu restul. După ce sunt așezați în tăvi, cozonacii se mai lasă 10 minute să crească, timp în care se pregătește amestecul pentru uns: gălbenușurile, mierea și uleiul de măsline.

La final, cozonacii se ung uniform și se coc timp de 60 de minute, până capătă o culoare aurie și o crustă lucioasă. Rezultatul este un desert tradițional, cu miez pufos și umplutură bogată de nuci și rahat, perfect pentru sărbători.

