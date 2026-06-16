Ce spune oglinda de la piscina despre alegerea ta de vară

Vara nu iartă deciziile luate în grabă, mai ales când vine vorba de piesa vestimentară care te însoțește la plajă sau la piscină.

Un costum de baie ales cu atenție nu este doar o chestiune de stil - este despre confort, funcționalitate și, în mod surprinzător, despre cum îți petreci cu adevărat timpul liber. Fie că preferi un model modern sau unul clasic, alegerea potrivită poate transforma complet experiența unui sezon estival.

Calitatea unui costum de baie începe cu fibra din care este confecționat.

Materialele de tip poliamidă cu elastan (Lycra) oferă o elasticitate superioară și rezistă mai bine la clor față de modelele din poliester simplu.

Practic, un costum purtat zilnic în piscina cu tratament chimic va rezista de două ori mai mult dacă procentul de elastan depășește 15%.

Diferența se simte la prima înot.

Costumele de baie întregi nu mai sunt asociate exclusiv cu înotul competițional. Branduri de renume mondial, de la Speedo la Seafolly și Zimmermann, au reinventat acest model cu decupaje geometrice, spate deschis și culori vibrante.

Tendința este susținută și de date concrete: potrivit rapoartelor din industria modei de plajă din 2024, vânzările de costume de baie întregi au crescut cu peste 30% față de sezonul anterior în Europa de Vest.

Motivele sunt practice - protecție solară mai mare, confort în timpul activităților acvatice și o siluetă susținută uniform. Un model cu inserție de balenat sau cu cusături strategice poate crea efectul unui body-shaping fără a sacrifica libertatea de mișcare.

Există o logică simplă în spatele fiecărui model de costum de baie, iar croiul trădează destinația. Un costum cu bretele subțiri și decolteu adânc este construit pentru șezlong, nu pentru surf.

Un model cu spate racerback și cusături plate este optimizat pentru înot activ. Costumele de baie întregi cu elemente decorative - volane, imprimeu floral, detalii metalice - sunt gândite pentru tranziția de la apă la promenadă, fără a fi nevoie să te schimbi.

Câteva criterii esențiale de alegere în funcție de activitate:

Înot competițional sau fitness acvatic: model streamline, material rezistent la clor, cusături plate

Vacanță la mare: model cu elemente decorative, versatil pentru plajă și terasă

Activități nautice (surf, wakeboard): material cu protecție UV, susținere fermă, bretele late

Relaxare la piscina privată: flexibil, orice croiu confortabil, prioritate pe estetică

Un costum de baie fără a verifica tabelul de mărimi al producătorului este o loterie. Dimensionarea variază semnificativ între branduri europene și americane - un 38 românesc poate corespunde unui S la un brand italian și unui M la unul australian.

Soluția este să măsori circumferința bustului, taliei și șoldurilor și să le compari cu grila specifică fiecărui producător. Materialele elastice pot masca o alegere greșită în vestiar, dar în apă, un costum prea mare devine incomod și un costum prea mic restricționează mișcările.

Costumele de baie întregi sau nu, regulile de îngrijire sunt identice și ignorate în mod sistematic.

Clorul rămâne în fibră dacă, costumul nu este clătit imediat cu apă rece după ieșirea din piscină - exact acest reziduu degradează elasticitatea în timp.

Uscarea la soare directă, deși intuitivă, decolorează materialele mai rapid decât orice altă cauză. Temperatura ridicată din uscătorul electric este, practic, cel mai rapid drum spre un costum fără formă după două săptămâni.

Costumul de baie este ca o rachetă de tenis bună - îl tratezi cu indiferență și te va dezamăgi exact când ai mai mare nevoie de el; îl îngrijești corect și îți va oferi performanță sezon după sezon.