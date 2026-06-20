Politica

Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Veștea cu Ceban, primarul din Chișinău

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Ce spune Nicușor Dan despre întâlnirea lui Veștea cu Ceban, primarul din ChișinăuAdrian Veștea. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, în Turcia, după evenimentul de preluare a corvetei „Contraamiral August Roman”, despre finalizarea listei de miniștri și a programului de guvernare ale premierului desemnat Adrian Veștea, dar și despre întâlnirea acestuia cu primarul din Chișinău, Ion Ceban.

Președintele Nicușor Dan a declarat în Turcia că responsabilitatea finalizării listei de miniștri și a programului de guvernare îi revine exclusiv premierului desemnat, Adrian Veștea. Șeful statului a adăugat că Veștea se încadrează deocamdată în termenul legal pentru prezentarea noului Cabinet în fața Parlamentului României.

Întrebat despre întârzierile la depunerea documentelor necesare învestirii Guvernului de către Legislativ, Nicușor Dan a susținut că procedura se află în responsabilitatea premierului desemnat Adrian Veștea și că acesta nu a depășit perioada prevăzută de lege pentru a-și definitiva echipa și programul.

„Are 10 zile, au trecut vreo șase sau șapte. Este responsabilitatea dumnealui și pe cabinetul de miniștri, și pe program să vină în fața Parlamentului”, a afirmat Nicușor Dan.

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Declarațiile președintelui au fost făcute în contextul în care prezentarea listei miniștrilor și a programului de guvernare a fost amânată în repetate rânduri, pe fondul negocierilor politice pentru formarea noului Cabinet.

Ion Ceban

Ion Ceban. Sursă foto: Facebook

Ce spune președintele despre întâlnirea lui Veștea cu Ceban

În aceeași conferință de presă de după preluarea corvetei „Contraamiral August Roman”, președintele a fost întrebat și despre întâlnirea pe care Adrian Veștea a avut-o în ianuarie 2025 cu primarul Chișinăului, Ion Ceban, căruia ulterior i-a fost interzisă intrarea în România și în spațiul Schengen.

Solicitat să spună dacă această întâlnire ar putea afecta relațiile dintre România și Republica Moldova, în eventualitatea în care Adrian Veștea va deveni prim-ministru, Nicușor Dan a minimalizat importanța episodului.

„Am fost și eu primar al Bucureștiului și știu că domnul Ceban făcea din când în când vizite prin România și încerca să se ducă pe la primari. Unii l-au primit, alții nu l-au primit”, a spus președintele.

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