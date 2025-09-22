Ce se întâmplă dacă ești executat silit și nu ai bunuri pe numele tău

Executarea silită poate fi o experiență stresantă pentru oricine, însă procesul poate fi oprit în anumite cazuri. Chiar dacă nu ai bunuri pe numele tău, nu trebuie să rămâi nepăsător în fața unei astfel de situații. În aceste cazuri, executorul judecătoresc nu poate valorifica bunurile pentru a acoperi o datorie și este obligat să întocmească un proces-verbal de insolvabilitate, care suspendă executarea silită până când apar bunuri urmăribile.

Chiar dacă executarea silită încetează, datoria nu dispare. Ea rămâne înregistrată, iar creditorul poate relua procedura în momentul în care debitorul dobândește bunuri sau venituri. Legea prevede că executarea silită încetează atunci când nu mai poate fi continuată din cauza lipsei bunurilor de valorificat.

Executorul trebuie să întocmească o încheiere motivată și să o comunice atât creditorului, cât și debitorului. În cazul în care procedura este demarată ilegal sau sunt aplicate măsuri nejustificate, debitorul poate contesta executarea.

Executarea silită se prescrie, în principiu, în termen de 3 ani, începând de la data hotărârii judecătorești. Excepție fac titlurile emise în materia drepturilor reale, pentru care termenul este de 10 ani.

Este important să știi că perioada în care ești declarat insolvabil nu contează pentru prescripție. Dacă ulterior începi să obții venituri sau să achiziționezi bunuri, creditorul poate relua executarea, însă doar în limitele legale. După trei ani de la apariția bunurilor, orice tentativă de reluare a executării silite este considerată ilegală.

De exemplu, un debitor care începe să lucreze și primește un salariu sau cumpără un autoturism pe numele său poate fi executat doar pentru acele bunuri sau venituri dobândite, iar procedura trebuie să respecte rigorile legii. Aceasta protejează atât creditorul, cât și debitorul, împiedicând abuzurile.

Multe persoane consideră că pot scăpa de această măsură dacă își schimbă domiciliul. Conform Codului de procedură civilă, dacă bunurile mobiliare urmăribile se află în circumscripțiile mai multor curți de apel, oricare dintre executorii judecătorești care funcționează pe lângă una dintre aceste curți este competent să realizeze executarea, inclusiv pentru bunurile aflate în raza celorlalte curți de apel.

Executorul judecătoresc rămâne competent să continue procedura de executare silită chiar dacă, după începerea acesteia, debitorul și-a schimbat domiciliul sau, după caz, sediul societății.

„Dacă bunurile urmăribile, mobile, se află în circumscripţiile mai multor curţi de apel, oricare dintre executorii judecătoreşti care funcţionează pe lângă una dintre acestea este competent să realizeze executarea, inclusiv cu privire la bunurile urmăribile aflate în raza celorlalte curţi de apel. Executorul judecătoresc rămâne competent să continue executarea silită chiar dacă după începerea executării debitorul şi-a schimbat domiciliul sau, după caz, sediul”, conform Articolului 652 din Codul de procedură Civilă.

Chiar și în lipsa bunurilor, este important ca debitorii să fie atenți la fiecare detaliu al procedurii. Este recomandat să verifici constant dacă executarea se desfășoară legal și, atunci când este necesar, să depui o contestație. Aceasta poate fi utilizată pentru a contesta:

• Sechestrul aplicat unui bun care nu îți aparține; • Sume percepute ilegal sau exagerat; • Cesionarea creanțelor fără notificarea corespunzătoare a debitorului; • Orice alte abuzuri în desfășurarea executării silite.

În cazul societăților comerciale, situația este similară, însă cu unele particularități. Dacă o firmă nu are bunuri, executarea poate fi suspendată temporar. Totuși, administratorul poate fi tras la răspundere dacă insolvabilitatea firmei rezultă din neglijența sa sau rea-credință.

De exemplu, dacă o firmă nu plătește datoriile din cauza unei gestiuni deficitare, creditorii pot solicita atragerea răspunderii administratorului. În astfel de cazuri, executarea poate fi transferată către persoana fizică responsabilă pentru administrarea defectuoasă.