Ce se întâmplă cu facturile la gaze naturale după 31 martie. Decizia luată în cadrul coaliției, anunțată de Bogdan Ivan

Ce se întâmplă cu facturile la gaze naturale după 31 martie. Decizia luată în cadrul coaliției, anunțată de Bogdan IvanBogdan Ivan, ministrul Energiei. Sursa foto: Facebook/Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat, luni, că facturile la gaze naturale pentru consumatorii casnici nu va crește după 31 martie. De asemenea, guvernul menține plafonarea și continuă sprijinul pentru consumatorii vulnerabili, relatează news.ro.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la Parlament, că prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici nu va crește după 31 martie, dând asigurări că Executivul a pregătit deja cadrul legal necesar pentru menținerea plafonării.

Ce se întâmplă cu facturile la gaze naturale după 31 martie

Oficialul a subliniat că actul normativ este finalizat și urmează să fie adoptat în ședința de Guvern, moment din care va produce efecte și va aduce „stabilitate” și „predictibilitate” atât pentru populație, cât și pentru mediul economic.

Am terminat actul normativ prin care ne asigurăm că nu o să crească prețul la gaze naturale după data de 31 martie, lucru care dă stabilitate”, a afirmat ministrul.

Ministrul Energiei, asigurări în privința facturilor la gaze naturale

El a insistat că nu există motive de îngrijorare, în pofida mesajelor alarmiste apărute în spațiul public.

Vreau să fie toată lumea liniștită, în ciuda apelurilor bombastice de pe rețele de socializare”, a spus Bogdan Ivan, explicând că mecanismul de plafonare va funcționa „de la producător, pe tot lanțul”, prin menținerea unui tarif reglementat care să împiedice creșterea prețului final plătit de consumatorii casnici.

Ministrul a precizat că, odată adoptată hotărârea, aceasta va crea un cadru predictibil pentru companii, astfel încât piața să funcționeze fără șocuri bruște, iar populația să nu fie afectată de eventuale fluctuații.

Ce se va întâmpla cu sprijinul pentru consumatorii vulnerabili.

În ceea ce privește sprijinul acordat consumatorilor vulnerabili, Bogdan Ivan a explicat că schema actuală pentru energie electrică va continua.

Este o măsură a PSD, cu care s-a pornit la proiecția de buget pe anul 2026. În cazul consumatorilor vulnerabili de energie o să continuăm acel mecanism de reducere cu 50 de lei a facturilor la energie electrică pentru persoanele cu venituri mici şi în acelaşi timp discutăm despre introducerea acestui mecanism pentru sezonul rece, adică 1 octombrie- 31 martie 2027, de 100 de lei pentru persoanele cu venituri foarte mici, în materie de gaze naturale”, a spus ministrul.

Proiecte speciale