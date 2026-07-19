Adrien Rabiot a vorbit despre atmosfera din vestiarul Franței după prima repriză a meciului cu Anglia, pierdută cu 0-4, în finala mică a Cupei Mondiale 2026. Mijlocașul lui AC Milan a criticat dur atitudinea unor colegi, spunând că a văzut comportamente pe care nu le întâlnise niciodată, în timp ce selecționerul Didier Deschamps și-a asumat întreaga responsabilitate pentru eșec.

Franța a fost condusă cu 4-0 la pauză de Anglia, înainte de a reveni în repriza secundă și de a reducă diferența, fără a evita însă înfrângerea cu 6-4.

La finalul partidei, Adrien Rabiot a criticat prestația echipei din primele 45 de minute și a sugerat că în vestiar au existat probleme de atitudine.

„Am început destul de ruşinos această primă repriză. Am observat comportamente ale unor jucători pe care nu le-am mai văzut până acum. Este puţin dezamăgitor, pentru că era ultimul meci în care puteam să ne prezentăm bine în această competiţie”, a declarat Rabiot pentru BeIN Sports.

Mijlocașul a explicat că jucătorii au avut o discuție în vestiar la pauză, încercând să schimbe atitudinea echipei.

„Există multă dezamăgire după meciul pierdut împotriva Spaniei, dar trebuia să ne străduim până la capăt şi nu ne putem mulţumi să facem lucrurile la întâmplare. Am discutat la pauză, ne-am spus că avem nevoie de puţină mândrie, iar în repriza a doua a fost mult mai bine, pentru că în prima repriză unele comportamente au fost inadmisibile”, a afirmat internaționalul francez.

În același timp, Rabiot a ținut să-i mulțumească lui Didier Deschamps și staffului tehnic pentru cei 14 ani petrecuți la conducerea naționalei.

„Ne-ar fi plăcut să încheiem cu o victorie, pentru ca antrenorul să aibă o ieşire mai frumoasă, dar asta nu îi afectează imaginea pe care o are în ochii tuturor francezilor”, a spus acesta.

Întrebat despre declarațiile lui Rabiot, Didier Deschamps a evitat să critice public vreun jucător și a spus că responsabilitatea îi aparține.

„Eu am greşit”, a declarat selecționerul Franței, aflat la ultimul meci pe banca naționalei după 14 ani.

Deschamps a dezvăluit că a făcut patru schimbări la pauză, dar că ar fi putut opera chiar mai multe modificări.

„Ar fi trebuit să iau decizii încă de la începutul meciului şi poate că lucrurile ar fi mers mai bine după aceea”, a explicat tehnicianul.

Selecționerul a refuzat însă să indice vreun vinovat. „Fiecare este judecat în funcţie de performanţele sale, dar să judec jucătorii, caracterele şi personalităţile diferite... Nu am făcut-o niciodată în faţa dumneavoastră şi nu voi începe să o fac acum. Evident, există anumiţi jucători care ar fi putut juca mai bine. Le doresc tot ce e mai bun tuturor”, a spus Didier Deschamps.

După înfrângerea cu Anglia, Franța a încheiat Cupa Mondială din 2026 pe locul al patrulea, iar partida de la Miami a reprezentat ultimul meci al lui Didier Deschamps în funcția de selecționer al naționalei franceze.