Ce le pregătește Moșteanu celor care ar vrea să-l mituiască: Nu o să dorm

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat luni, despre în cazul în care premierul Ilie Bolojan s-a trezit cu un politician din partid, care i-a dus un individ în birou, că el îl ţinea acolo şi îl trimitea legat.

„Îl țineam acolo, îl trimiteam legat, nu știu ce aș fi făcut. Dacă ajungea acolo și făcea vreo propunere, nu accept ca cineva să încerce să ia un capăt de ață din banii publici, nu mai zic de banii Armatei sau de orice bani publici. De aia suntem unde suntem, de aia merge România prost, pentru că este infiltrată de multe caracatițe.

Unde sunt banii mulți, sunt și băieți deștepți de la Apărare, la Energie și la alte domenii, agricole și așa mai departe, care știu să folosească portițe pentru a sifona sau a drena banii publici către afacerile lor. Nu mai vorbesc de construcții și altele, că sunt cazuri și acolo”, a spus ministrul.

„Cred că s-a lămurit toată lumea: nu avem cum să facem astfel de afaceri, nu cu mine”, a adăugat Moșteanu.

Moșteani a spus că au mai existat situații pe care le-a sesizat deja autorităților. „Au mai fost cazuri pe care le-am trimis către parchete și diverse sesizări și rapoarte de la Audit, de la Corpul de Control sau de la Departamentul pentru Combaterea Corupției. Toate merg către parchete, că dacă descopăr ceva, nu o să stea nimic la mine. Pe măsură ce voi descoperi sau afla lucruri noi, o să sap și o să le dau mai departe. Deci nu o să dorm pe ele”, a explicat Moșteanu.

Reamintim că fostul lider al PNL Vaslui, Mihai Barbu, a solicitat o întâlnire oficială cu premierul Ilie Bolojan, invocând „probleme interne de partid” în filiala sa. Întâlnirea, care ar fi durat aproximativ 15 minute, a avut loc la Palatul Victoria, dar a generat controverse majore din cauza faptului că Barbu a venit însoțit de omul de afaceri Fănel Bogos.

Bogos se află în prezent în arest preventiv, acuzat că ar fi încercat să influențeze instituțiile statului pentru a evita sancțiuni impuse fermei sale de pui și pentru a interveni în schimbarea conducerii ANSVSA Vaslui.

În același dosar, și președintele PNL Vaslui a fost plasat sub control judiciar, în urma anchetei instrumentate de procurori. Fănel Bogos