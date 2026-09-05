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Cauza morții lui Costeluș de la Clejani. Ce se știe până acum

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Cauza morții lui Costeluș de la Clejani. Ce se știe până acumCosteluș de la Clejani. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Costeluș de la Clejani, cunoscut pe TikTok și în mediul online, a murit sâmbătă, 5 septembrie. Vestea a fost făcută publică de nepoata sa, iar primele informații indică faptul că tiktokerul ar fi avut probleme grave la un picior și ar fi trecut recent prin două intervenții chirurgicale.

Costeluș de la Clejani ar fi făcut o infecție la picior

Potrivit informațiilor apărute după deces, Costeluș de la Clejani ar fi avut o infecție la picior și ar fi fost operat cu doar două zile înainte.

Prima intervenție nu ar fi avut rezultatul dorit, astfel că tiktokerul ar fi fost supus unei noi operații.

Ulterior, acesta ar fi făcut septicemie, iar organismul său nu ar mai fi reușit să lupte cu infecția.

Doliu

Doliu. Sursa foto: Freepik

Nepoata lui a anunțat moartea pe rețelele de socializare

Vestea morții lui a fost făcută publică de nepoata sa, care a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

”Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”, a fost mesajul transmis de nepoata lui Costeluș.

Tiktokerul devenise cunoscut și în urma unui conflict public cu Florin Salam și fiica acestuia, în anul 2022. Cântărețul a decis atunci să depună plângere la poliție, după ce Costeluș de la Clejani i-ar fi amenințat familia.

Cine a fost Costeluș de la Clejani

Costeluș de la Clejani și-a construit notorietatea prin activitatea de pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, unde a fost activ mai mulți ani.

De-a lungul timpului, acesta s-a apropiat și de mai multe persoane cunoscute din showbiz. Printre ele s-a numărat și luptătorul Meko, care a publicat în 2022 o fotografie alături de Costeluș.

Tot în 2022, tiktokerul a intrat mai puternic în atenția publicului după conflictul cu Florin Salam și fiica acestuia. Artistul a depus atunci plângere la poliție, după ce tiktokerul i-ar fi amenințat familia.

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