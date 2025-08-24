Social Câți români primesc alocație de cetățenie în Germania







În Germania, în prezent, aproximativ 5,5 milioane de persoane beneficiază de alocația de cetățenie, potrivit celor mai recente date furnizate de Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre aceștia, aproape jumătate, 48%, sunt persoane de origine străină, cifră ce reflectă atât nivelul ridicat al imigrației, cât și dificultățile întâmpinate de unii în integrarea pe piața muncii.

Datele arată că aproape 80.000 dintre beneficiari sunt români care reprezintă o parte semnificativă a celor care primesc această formă de sprijin social în Germania. Aceste statistici subliniază dinamica demografică și economică a țării, precum și provocările legate de incluziunea socială a populației imigrante. Cei mai numeroși dintre acești beneficiari sunt cetățenii ucraineni, urmați de persoane originare din Siria, Afganistan și Turcia.

Specialiștii atrag atenția că nu există dovezi solide care să susțină ipoteza potrivit căreia venitul cetățeanului ar constitui un factor determinant în decizia de a migra. Potrivit unei analize efectuate de Serviciul de Cercetare al Bundestagului, este considerată prea restrictivă interpretarea conform căreia migrația ar fi cauzată exclusiv de motive economice.

Potrivit cifrelor oficiale, cetățenii ucraineni reprezintă cel mai numeros grup, cu aproximativ 705.000 de persoane înregistrate. Pe locul al doilea se află sirienii, în număr de 512.000, urmați de cetățenii din Afganistan (201.000) și Turcia (192.000).

Din regiunea Balcanilor de Vest provin aproximativ 112.000 de beneficiari, iar Bulgaria este reprezentată cu 108.000 de persoane. Irakul figurează cu 101.000 de cetățeni, în timp ce România are 78.000 de beneficiari care primesc alocație de cetățenie.

Polonia și Serbia contribuie cu 50.000, respectiv 47.000 de persoane, iar Italia încheie lista cu un total de 43.000 de beneficiari de alocație de cetățenie.

Executivul condus de Friedrich Merz intenționează să aducă schimbări semnificative în ceea ce privește venitul cetățenilor, în conformitate cu prevederile acordului de coaliție semnat de actuala alianță guvernamentală. Sub conceptul extins denumit „Noua Securitate de Bază”, coaliția are în vedere o reformă care urmărește înăsprirea regulilor existente.

Printre principalele măsuri propuse se numără introducerea unor cerințe obligatorii privind aplicarea pentru sprijin social, înăsprirea sistemului de sancțiuni pentru beneficiari și eliminarea perioadei de protecție a activelor. Aceste schimbări vizează creșterea eficienței sistemului și consolidarea responsabilității individuale în cadrul politicii sociale, informează wa.de.