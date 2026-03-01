Cât plătești pentru încălzirea unui apartament dacă ai centrală proprie. Nu e ieftin, dar nu dârdâi

Costurile pentru încălzirea unui apartament cu centrală termică proprie diferă în funcție de suprafața locuinței, nivelul de izolare, temperatura setată în interior și tariful la gaze naturale. În România, până la 31 martie 2026, prețul final facturat pentru clienții casnici este plafonat la maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus, potrivit OUG 6/2025.

Factura nu se calculează direct în metri cubi, chiar dacă indexul contorului este citit astfel. În factură, consumul apare în kWh, iar conversia se face după formula E = Vb x Hs, unde Hs este puterea calorifică superioară a gazului.

ANRE și operatorii de distribuție arată că această valoare diferă în funcție de compoziția gazului și de zona de calitate, astfel că același volum măsurat poate însemna un număr ușor diferit de kWh de la o zonă la alta.

Pentru consumatorul casnic contează mai ales numărul de kWh trecuți pe factură și prețul pe kWh. La plafonul actual, o lună cu 500 kWh consumați înseamnă aproximativ 155 de lei. La 800 kWh, factura ajunge la circa 248 de lei. La 1.000 kWh, costul urcă la 310 lei, iar la 1.200 kWh la 372 lei. Aceste exemple privesc strict energia facturată și arată direct cât se plătește la plafonul actual.

Diferențele dintre apartamente sunt mari. Potrivit Hornbach, o centrală pe gaz de 24 kW poate consuma, în medie, între 150 și 300 mc pe lună, în funcție de suprafață, izolație și sezon. Un alt reper util este cel al apartamentelor de două sau trei camere, pentru care centralele de 24 kW sunt prezentate frecvent ca soluție standard de producători și comercianți de profil.

Un apartament bine izolat, în care temperatura este menținută la un nivel moderat, poate genera o factură de câteva sute de lei într-o lună rece. În schimb, o locuință mai mare sau slab izolată poate depăși semnificativ acest prag, din cauza unui consum mai ridicat de gaze.

Izolația termică rămâne unul dintre factorii decisivi. O locuință aflată la ultimul etaj, cu pereți exteriori mari sau ferestre vechi, va cere mai mult gaz decât un apartament similar dintr-un bloc izolat. Totodată, temperatura setată pe termostat schimbă rapid consumul. Astfel, setările termostatului și durata de funcționare pot modifica factura cu 10-15%, peste efectul dat de frigul de afară.

Contextul din iarna 2025-2026 a arătat clar acest lucru. La începutul lui februarie 2026, deși prețul gazului a rămas plafonat, facturile din ianuarie au putut fi cu până la 30% mai mari decât în aceeași lună a anului trecut, din cauza consumului mai ridicat în perioadele cu ger.

Asta înseamnă că, pentru un apartament cu centrală proprie, suma plătită iarna nu este dată doar de tariful pe kWh, ci și de cât de mult trebuie să funcționeze centrala pentru a menține temperatura dorită.