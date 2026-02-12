Care este animalul de care romii se tem cel mai tare

Lorena și Irina Stănescu, surorile rrome care au uimit jurații de la Imperiul Leilor, au dezvăluit care este animalul de care rromii se feresc.

Cele două surori au fost invitate la un podcast, acolo unde au povestit că rromii se feresc de iepuri. Mai exact îi numesc șoșoi și orice are legătură cu aceste animăluțe este cosiderat ca fiind de speriat.

”Fuge norocul omului cum fuge iepurele, așa se spune la noi. De asta se puneau la mașini când erau mai puține, se puneau codiție de iepure să nu le fure țiganii (n.r.râde)”, a spus Lorena Stănescu.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici. Lorena Stănescu a povestit că a adus ”șoșoiul” Și mă duc la o doamnă, care are blănuri. Și erau frumoase, dar erau de iepure. Și îi zic lui tata: băi, tată, astea-s de iepure. Ce facem luăm sau nu? Tata m-a întrebat dacă o port. Eu o port. Mi-a zis să-i iau și soră-mii una.

Tata mi-a luat-o. Când am ajuns acasă i-am arătat mamei ce mi-am luat și apoi îi zic: e din iepure. Și mama: ”câh, aruncă șoșoiul ăsta”. Deci îmi muta geaca cu coada de la mop prin casă.

Cele două surori alături de mezină au făcut o firmă de veșminte pentru femeile rrome. Mai ales că în comunitate nu prea există haine speciale pentru ele. Așa că fetele au văzut oportunitatea unei afaceri.

Drept urmare, unul dintre jurații de la emisiunea mai sus menționată a spus că va risca investiția și va încerca să le finanțeze. Cele două surori mai mari sunt invitate des pe la podcasturi unde vorbesc despre tradițiile lor, fără perdea. Cea ce-a treia este studentă la Conservator.