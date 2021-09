Capitale ale pariurilor – Unde poți paria în jurul lumii?

Astfel, astăzi vom vorbi despre cele mai populare capitale ale pariurilor din lume, sau altfel spus, despre cele mai bune destinații de vacanță unde poți paria.

Cele mai populare orașe pentru pariuri din Europa

Probabil cel mai cunoscut oraș european când vine vorba de pariuri și opulență, Monte Carlo este capitala celei mai dens populate țări din lume. Pe lângă bunurile de lux aflate la tot pasul, plajele fine și reputația impecabilă, valoarea turistică a locului crește datorită faptului că este a doua cea mai mică țară din lume, după Vatican.

Amsterdam este deja o destinație de vacanță pentru mulți amatori de senzații tari. Deși jocurile de noroc nu sunt atracția turistică principală din zonă, orașului nu i se spune „Las Vegasul European” fără motiv.

Altă destinație turistică din Europa unde se poate paria cât te ține buzunarul este chiar celebrul Paris. Recunoscut pentru romantism, arhitectură și artă, Parisul a fost și continuă să fie unul din cele mai libertine orașe din lume, explicând astfel atitudinea pozitivă față de jocurile de noroc.

Londra este altă capitală europeană des vizitată care își poartă năravurile la vedere. Nu numai că Marea Britanie este campioană europeană la jocuri de noroc, dar unele din cele mai populare cazinouri din lume se află fix în West End.

Destinații turistice unde sunt legale pariurile în America

Las Vegas, Atlantic City și Reno sunt probabil cele mai populare destinații din lume când vorbim despre jocuri de noroc. Cele mai cunoscute cazinouri din istorie se află în aceste locuri, Hollywood având un interes financiar semnificativ în a populariza aceste trei destinații turistice.

Dar pe lângă Nevada și New Jersey, nu trebuie să uităm că statele Mississippi și Louisiana sunt la fel de populare în sfera pariorilor, și nu doar datorită celebrei melodii House of the Rising Sun, care sfătuiește lumea să stea departe de casele de pariuri din New Orleans.

Trecând granița către America de Sud, este greu să ratezi Buenos Aires ca o destinație ideală pentru iubitorii de pariuri, Argentina având una din cele mai entuziaste atitudini față de jocurile de noroc. Situația este una și mai roz în Bogota, Columbia legalizând aproape toate formele de pariere în 1991.

Nu mulți asociază Insulele Bahamas cu pariurile, dar Nassau, odată cunoscută ca Republica Piraților, are trei din cele mai faimoase cazinouri din lume. Dacă îți place să pariezi și să faci plajă în același timp, recomandăm Aruba, localitate făcută celebră de seria ”Pirații din Caraibe”.

Capitale internaționale ale pariurilor în Asia

Chiar dacă saloanele de Pachinko (jocul de noroc cel mai popular în Japonia) contribuie enorm la bugetul nipon (circa 4%), procentul nu se poate compara cu vecinii din China, unde vei găsi unele din cele mai mari cazinouri din lume. Un adevărat rai al pariurilor, 50% din economia regiunii autonome Macao provine din pariuri și jocuri de noroc.

Cambodgia este unul din cele mai ciudate exemple din această listă, pariurile fiind complet ilegale pentru cetățeni dar legale pentru turiști. Orașul Sihanoukville, de exemplu, are o densitate mai mare a cazinourilor pe metru pătrat decât Las Vegas. Între timp, Filipine se pare că vrea să concureze cu guvernul din Cambodgia, încercând să poziționeze Manila ca și capitala pariurilor din Asia.

Unde poți paria legal în Africa?

Egipt și Maroc sunt două țări cu abordări total diferite asupra jocurilor de noroc, dar atât Cairo cât și Casablanca sunt printre cele mai populare orașe din lume când vine vorba de pariuri. Pe când egiptenii au voie să parieze doar la loteria națională, marocanii au voie să parieze unde vor, de la cazinouri fizice la cazinouri online.

În Kenya, cazinourile sunt văzute ca apogeul vieții de noapte, centrele de pariere împânzind întregul Nairobi și putând lua orice formă, de la o văgăună într-un mall abandonat la cele mai elegante cazinouri de pe continent.

Australia & Oceania

Australienii sunt renumiți pentru pasiunea lor pentru pariuri, deci nu este de mirare că două din cele mai faimoase orașe din țară, Sydney și Melbourne, sunt centre importante de pariere atât pentru localnici, cât și pentru turiști. Un procent semnificativ din turiștii interesați de aceste destinații călătoresc în Raiul Crocodililor pentru a se bucura de jocuri de noroc.

Chiar dacă Nouă Zeelandă este văzută adesea ca sora mai responsabilă a Australiei, multe activități legate de gambling fiind interzise în țară, atât Auckland, cât și alte orașe mai mici, pun la dispoziție câteva sute de mese pariorilor interesați din toată lumea.