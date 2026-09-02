Echinocțiul de toamnă din 2026 va marca începutul toamnei astronomice în emisfera nordică. După această perioadă, durata zilelor va continua să scadă, iar nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din luna decembrie.

În România, echinocțiul de toamnă din 2026 se va produce miercuri, 23 septembrie, la ora 03:05, potrivit datelor astronomice pentru București. Momentul echinocțiului este stabilit pentru ora 00:05 UTC. Evenimentul astronomic marchează trecerea oficială de la vară la toamnă din punct de vedere astronomic, chiar dacă toamna meteorologică începe în fiecare an la 1 septembrie.

Echinocțiul are loc în momentul în care Soarele traversează ecuatorul ceresc dinspre emisfera nordică spre cea sudică. În această perioadă, axa Pământului nu este înclinată nici spre Soare, nici în direcția opusă, iar cele două emisfere primesc cantități apropiate de lumină solară.

Denumirea de „echinocțiu” provine din ideea de egalitate între zi și noapte. În realitate, durata zilei și cea a nopții nu sunt perfect egale chiar în ziua echinocțiului. Diferențele apar inclusiv din cauza modului în care este definit răsăritul și apusul Soarelui și a refracției luminii în atmosferă.

În București, echinocțiul este calculat în 2026 pentru 23 septembrie, la ora 03:05.

După echinocțiul de toamnă, în emisfera nordică, Soarele va răsări tot mai târziu și va apune tot mai devreme. Perioada de lumină naturală se va reduce treptat, iar nopțile vor ajunge să fie mai lungi decât zilele.

Procesul va continua pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. Zilele se vor scurta progresiv până la solstițiul de iarnă, moment în care este înregistrată cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului.

În 2026, solstițiul de iarnă va avea loc pe 21 decembrie, la ora 22:50, ora României, potrivit calculelor pentru București. Din acel moment, durata zilei va începe din nou să crească treptat.

Data echinocțiului de toamnă poate varia de la un an la altul. În emisfera nordică, fenomenul are loc de regulă în jurul datei de 22 sau 23 septembrie, diferențele fiind determinate de modul în care anul calendaristic se raportează la timpul necesar Pământului pentru a efectua o rotație completă în jurul Soarelui.

În 2025, de exemplu, echinocțiul de toamnă a avut loc pe 22 septembrie, în timp ce în 2026 momentul cade pe 23 septembrie.

Echinocțiul din septembrie marchează începutul toamnei astronomice în România și în restul emisferei nordice. În emisfera sudică, același fenomen astronomic marchează, în schimb, începutul primăverii.