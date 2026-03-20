Echinocțiul de primăvară. Ce trebuie să faci în această zi ca să-ți meargă bine tot anul

Echinocțiul de primăvară are loc pe data de 20 martie în 2026 și marchează începutul primăverii astronomice. Acest moment simbolizează echilibrul, reînnoirea și începutul unui nou ciclu al vieții.

Echinocțiul de primăvară este însoțit de tradiții și superstiții legate de bani și prosperitate. Momentul marchează egalitatea dintre zi și noapte, iar această perioadă este considerată favorabilă pentru curățare, meditație și planuri pentru lunile următoare. De asemenea, se spune că vremea din această zi poate indica evoluția sezonului cald: o zi însorită ar anunța o vară călduroasă, în timp ce vremea înnorată sau ploioasă ar putea indica precipitații frecvente.

Vântul din această zi este considerat un semn al schimbărilor: cel dinspre sud ar indica un an generos, iar cel dinspre est ar putea aduce dificultăți. În tradițiile populare, primul tunet după echinocțiu anunță un an roditor, iar sosirea păsărilor migratoare, precum cocorii sau berzele, este văzută ca un semn al unei primăveri timpurii. De asemenea, prezența sau lipsa zăpezii ar indica cât de blând va fi sezonul.

Pe lângă semnele din natură, există și superstiții care țin de comportamentul personal și care ar avea rolul de a proteja norocul și finanțele pe tot parcursul anului. Se spune că în această zi nu este bine să apară certuri, deoarece conflictele ar putea aduce energie negativă pe termen lung. De asemenea, împrumuturile de bani sunt evitate, deoarece atât oferirea, cât și primirea lor ar putea afecta prosperitatea personală.

În același timp, gândurile pesimiste sunt considerate riscante, deoarece, potrivit credințelor populare, ele ar putea influența starea generală a întregului an.

De asemenea, se spune că lăsarea mâncării neconsumate poate aduce lipsuri, iar refuzul de a ajuta pe cineva ar putea duce la absența sprijinului atunci când va fi nevoie. Totodată, distrugerea primelor flori de primăvară este evitată, deoarece, potrivit tradițiilor, acest gest ar putea afecta norocul și echilibrul zilei.

Echinocțiul de primăvară depășește semnificația unei simple date astronomice și este considerat un moment potrivit pentru reflecție, ritualuri de reînnoire și planuri financiare. Persoanele care vor un an prosper pot folosi această zi pentru a-și organiza locuința, pentru curățenie spirituală și materială și pentru a-și stabili intenții clare pentru perioada următoare.

Valorificarea acestei perioade presupune protejarea resurselor, precum timpul, banii și energia, și utilizarea lor cu atenție. Astfel, ziua de 20 martie poate deveni un punct de pornire pentru un an echilibrat, productiv și favorabil din punct de vedere financiar.

Echinocțiul de primăvară marchează începutul primăverii astronomice și este celebrat încă din Antichitate. Deși în multe culturi echinocțiul este sărbătorit pe parcursul întregii zile, fenomenul are loc într-un moment precis, când Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece din emisfera sudică în cea nordică.

În acest moment, axa Pământului nu este înclinată nici spre Soare, nici în sens opus, ci rămâne perpendiculară pe razele acestuia. În 2026, fenomenul are loc pe 20 martie, la ora 16:46, ora României. Din cauza diferențelor de fus orar, în unele regiuni echinocțiul este considerat pe 21 martie.

Momentul care marchează echinocțiul de primăvară este numit, în astronomie, punctul vernal. Acesta indică poziția în care Soarele traversează ecuatorul ceresc, o linie imaginară care împarte cerul în două emisfere și servește orientării astronomice.

Echinocțiul de primăvară poate avea loc pe 19, 20 sau 21 martie, în funcție de anul calendaristic și de fusul orar. „Mulți își amintesc că echinocțiul era pe 21 martie, însă acest lucru se întâmplă rar. Ultima dată a fost în 2007, iar următoarea va fi în 2101”, arată platforma Time and Date.

În emisfera nordică, echinocțiul din martie marchează începutul primăverii astronomice, iar în emisfera sudică anunță debutul toamnei. În regiunile polare, acest moment aduce începutul zilei polare în nord și al nopții polare în sud, fiecare cu o durată de aproximativ șase luni.

Al doilea echinocțiu are loc în jurul datei de 22 septembrie și marchează începutul toamnei astronomice în emisfera nordică și al primăverii astronomice în emisfera sudică.