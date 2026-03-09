Monden

Bebe Cotimanis, dezvăluiri neplăcute despre Pro TV: Nu mai era libertate

Bebe Cotimanis.
Actorul Bebe Cotimanis a povestit la un podcast faptul că plecarea de la PRO TV a venit într-un anume context. Mai exact, acesta s-a simțit strâns cu ușa, mai ales din perspectivă financiară.

Bebe Cotimanis lipsit de libertate la PRO

Artistul a explicat faptul că după plecarea lui Adrian Sârbu au survenit anumite probleme pe care nu le-a tolerat. În mare este vorba despre anumite condiționări pe care conducerea le-a aplicat angajaților.

”Uite așa am plecat. Am plecat din cauza contractelor care se schimbau, de libertate, că nu aveam voie să fac altceva. Și la o reclamă trebuia să mă duc să cer voie să nu știu ce. Mă simt foarte bine unde sunt acum. Câștig mai puțin decît câștigam acolo, dar am libertate. După Sârbu nu a mai fost libertate la Pro TV”, a spus actorul.

Reduceri de salarii pentru a plăti conducerea

Pe de altă parte, Bebe Cotimanis a vorbit despre o practică ciudată a noii conduceri. ”Pentru că cei care erau puși să conducă între timp se pare că erau plătiți din economiile pe care le făceau din relația cu angajații de sub ei și colaboratori.

Și dacă reduceai de acolo, îți lua ție nu știu cât. Și era ceva acolo. Nu pot să trăiesc în păcăleală, de aia am și plecat. Sunt un om stabil în căsniciile pe care le-am avut, am stat 10 ani, 15 ani, dar când s-a copt, am plecat”, a argumentat acesta.

Nu a fost dat afară

De altfel, actorul a vrut să lămurească și chestiunea legată de eventuala lui concediere. Mai ales că nu a fost cazul. ”Am vrut eu să plec, nu m-au dat afară. Și l-am lăsat pe Toeodosiu acolo care e de bază și în continuare.

Dar am vrut eu pentru că nu mai era loc. Nu puteam să înregistrez de acasă că nu mă lăsau. Acum înregistrez de acasă, adică nu mă deplasez. Acum stau la Bogați, e o localitate în Argeș, lângă Topoloveni și mi-e mai ușor așa”, a mai spus artistul.

