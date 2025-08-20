Monden Marele regret al lui Bebe Cotimanis: Nu am fost un tată ideal







Actorul Bebe Cotimanis, una dintre cele mai apreciate voci și figuri ale teatrului și televiziunii românești, a vorbit deschis despre relația cu cei doi copii ai săi, Adela și Matei.

La un podcast, artistul a recunoscut că de multe ori cariera sa l-a ținut departe de familie, dar și că a încercat să ofere libertate și încredere copiilor săi în alegerile pe care le-au făcut.

Cu o activitate intensă pe scenă și pe platourile de filmare, Bebe Cotimanis a mărturisit că programul aglomerat i-a afectat implicarea în viața de familie.

„N-am fost tatăl ideal. Și asta am declarat-o și copiilor mei, dar continui să fiu un tată bun. De ce? Pentru că am fost foarte ocupat. 200 de episoade, un film artistic… mai puțin pe acasă. Asta nu înseamnă că nu mă duceam în fiecare zi. Când ajungeam acasă, toată lumea dormea, iar eu mă apucam de lucru”, a explicat actorul.

Din prima căsătorie, actorul are o fiică, Adela, în vârstă de 37 de ani, iar din al doilea mariaj cu Florina Mărcuță, are un fiu, Matei, de 23 de ani. Cotimanis a trecut printr-un divorț în 2018, iar în prezent este căsătorit cu jurnalista Iulia Dumitru.

Despre fiul său, stabilit la Iași, alături de partenera lui, actorul a vorbit cu emoție: „Matei s-a îndrăgostit și a fugit de acasă, de lângă mama lui. S-a dus la Iași. S-a îndrăgostit de o fată frumoasă, aproape la fel de frumoasă ca tine, cu un caracter la fel de frumos ca și al tău. (...) Se simte bine, face detailing de mașini. Le aranjează, le lustruiește și îi place. Îl iubesc ca ochii din cap. Are 23 de ani.”

Actorul a recunoscut că a fost un părinte indulgent, preferând să le ofere copiilor libertatea de a-și construi singuri drumul în viață.

„Am fost un tată indulgent, poate prea indulgent. Mă bănui de un fel de nepăsare care le-a dat o libertate în a acționa. Viața copiilor este a lor, nu a ta. Trebuie doar împinsă pe un anumit făgaș. I-am încurajat. Orice au vrut să facă au făcut”, a spus Cotimanis.

În opinia sa, această atitudine a dat rezultate: „Amândoi au un caracter foarte frumos. Nu mint. Nu suportă să arunce un muc de țigară pe jos.”

Deși recunoaște că a lipsit de multe ori din viața copiilor din cauza carierei, Bebe Cotimanis spune că i-a sprijinit mereu și că dragostea față de aceștia a rămas constantă. „Îi aștept cu drag acasă atunci când pot să vină. Îi iubesc ca ochii din cap.”