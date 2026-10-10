O păpușă Barbie dintr-o colecție dedicată gimnasticii a stârnit controverse după ce o utilizatoare TikTok a susținut că figurile ilustrate în fundalul ambalajului par să reproducă salutul nazist. Imaginile au declanșat reacții împărțite în mediul online, unii utilizatori cerând boicotarea companiei Mattel, în timp ce alții au considerat că interpretarea este exagerată.

Cazul a fost relatat de publicația americană New York Post într-un articol publicat pe 10 octombrie 2026. Potrivit materialului, Ana Elizabeth, o creatoare de conținut și mamă, a publicat un videoclip filmat într-un magazin CVS din Statele Unite, în care prezintă păpușa și atrage atenția asupra siluetelor din tribunele ilustrate pe ambalaj.

Jucăria face parte din gama You Can Do Anything a companiei Mattel și este inspirată de gimnastică. Păpușa poartă un costum specific acestui sport și are accesorii precum un baston și panglici.

Controversa a apărut din cauza ilustrațiilor din fundal. În videoclip, camera se apropie de figurile albastre reprezentate în tribune, unele dintre acestea părând să aibă brațele ridicate într-o poziție pe care Ana Elizabeth a asociat-o cu salutul nazist.

Utilizatoarea a însoțit imaginile de o melodie germană din 1931, „Weit Ist Der Weg Zurück Ins Heimatland”, al cărei titlu poate fi tradus prin „Drumul înapoi spre patrie este lung”. Potrivit publicației americane, cântecul a fost adoptat ulterior ca marș oficial nazist, după venirea lui Adolf Hitler la putere.

În descrierea videoclipului, Elizabeth a făcut și o glumă referitoare la Jocurile Olimpice, folosind o formulare ironică în limba engleză. Totuși, imaginile prezentate nu demonstrează, prin ele însele, că ilustrațiile au fost concepute pentru a transmite un mesaj nazist.

Videoclipul a atras numeroase comentarii din partea utilizatorilor rețelelor sociale. O parte dintre aceștia au considerat că poziția brațelor figurilor din fundal este suspectă și au criticat compania pentru presupusa apariție a unor simboluri extremiste pe ambalajul unei jucării pentru copii.

Unii comentatori au anunțat că nu vor mai cumpăra produse Mattel. Alții au susținut că asemenea detalii ar trebui identificate înainte ca produsele să ajungă în magazine, având în vedere etapele de proiectare și verificare prin care trec produsele comerciale.

Au existat însă și reacții contrare. Mai mulți utilizatori au argumentat că figurile ar putea reprezenta pur și simplu spectatori care își ridică brațele pentru a încuraja sportivele. Aceștia au contestat interpretarea imaginilor și au considerat că acuzațiile nu sunt susținute de suficiente dovezi.

În materialul publicat de New York Post, controversa este prezentată în principal prin intermediul videoclipului și al reacțiilor online. Din informațiile furnizate în articol nu rezultă că Mattel ar fi confirmat existența unui simbol nazist pe ambalaj sau că ar fi recunoscut o eroare de proiectare.

Cazul readuce în atenție responsabilitatea companiilor de a verifica imaginile și mesajele asociate produselor destinate publicului larg, în special copiilor. Chiar și atunci când o ilustrație este ambiguă, asocierea cu simboluri extremiste poate genera reacții puternice și poate afecta reputația unui brand.

Publicația americană amintește și un episod din august 2026, când retailerul Target a retras din oferta sa un costum de Halloween inspirat de un personaj de tip arlechin. Criticii au susținut atunci că designul amintea de reprezentările asociate cu blackface și cu spectacolele de tip minstrel din secolul al XIX-lea.

Potrivit relatării, compania Target a declarat că înțelege caracterul dureros al situației pentru clienții, angajații și partenerii de culoare și că retragerea produsului reprezintă un prim pas, urmând să analizeze cum s-a ajuns la această situație și ce trebuie schimbat.

Cele două cazuri au contexte diferite și nu demonstrează că produsele au fost concepute intenționat pentru a transmite mesaje discriminatorii. Ele arată însă cât de importantă poate deveni verificarea designului înainte de comercializare.

La momentul relatării publicate de New York Post, materialul nu menționa o reacție oficială a companiei Mattel la acuzațiile referitoare la ambalajul păpușii Barbie.

În lipsa unei explicații din partea producătorului, intenția din spatele ilustrațiilor nu poate fi stabilită doar pe baza interpretărilor utilizatorilor.