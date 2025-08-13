Social Bărbat înșelat să cumpere un abonament la sala de sport pe 300 de ani







O sală de sport din Hangzhou a păcălit un chinez să cheltuiască peste 870.000 de yuani (121.000 de dolari) pe sute de ani abonament și lecții personalizate. Speranța de viață medie în China este de 78 de ani, dar un bărbat din Hangzhou ar trebui să trăiască mult mai mult pentru a putea folosi abonamentul de 300 de ani la sala de sport pentru care a fost păcălit să plătească o avere.

Victima, cunoscută doar sub numele de Jin în mass-media chineză, se antrena la Ranyan Fitness în orașul său natal de trei ani, când un agent de vânzări i-a făcut o ofertă pe care nu a putut-o refuza.

Jin a fost informat că Ranyan oferea membrilor fideli abonamente ieftine pe termen lung pentru a le revinde noilor clienți la un preț dublu. Ca de obicei, părea prea frumos ca să fie adevărat.

„Mi-au oferit un preț special de 8.888 de yuani pentru a cumpăra un card și mi-au spus că îl vor vinde cu 16.666 de yuani, cu un comision de doar 10%”, a afirmat Jin. Vânzătorul i-a garantat chiar și o rambursare completă în cazul în care sala de sport nu putea revinde abonamentul.

I-au promis că, dacă abonamentele nu se vindeau în termen de două luni, îi vor returna integral banii, reținând doar comisionul. La câteva zile după ce a cumpărat un abonament pe un an, Jin a fost abordat din nou de vânzător, care i-a spus că mai existau câteva abonamente promoționale și că aceasta era o oportunitate excelentă de a-și maximiza profiturile.

După ce a plătit 130.000 de yuani (18.000 de dolari) pentru abonamente suplimentare, bărbatul a fost prezentat șefului Ranyan Fitness, care i-a lăudat spiritul de afaceri și i-a oferit o idee de investiție și mai tentantă.

Jin a declarat: „Între 10 mai și 9 iulie, am cumpărat aproape 1.200 de cursuri și 300 de abonamente anuale la Ranyan Fitness, cheltuind în total 871.273,27 yuani”.

Ca răspuns, a primit 26 de contracte lungi care specificau că „beneficiile abonamentului nu sunt transferabile”. Rambursările erau scadente la jumătatea lunii iulie, dar vânzătorul, managerul și proprietarul Ranyan au dispărut și și-au închis telefoanele. Fără rambursarea investiției, Jin a rămas cu 300 de ani de abonamente și 1.200 de sesiuni personalizate.

După ce a realizat că fusese înșelat, Jin a contactat poliția din Hangzhou și a intentat un proces pentru a recupera o parte din bani. Avocații au spus că va fi dificil, deoarece escrocii au dispărut, iar Jin semnase contracte pentru abonamente netransferabile, informează odditycentral.com.