A doua revoluție a inteligenței artificiale. Cum schimbă AI-ul piața muncii

Inteligența artificială accelerează automatizarea și mută cererea de competențe. IMF estimează că ~60% din joburile din economiile avansate sunt expuse, iar WEF arată un bilanț mixt 2025–2030: 92 mil. roluri înlocuite, 78 mil. create. Vezi sectoarele vulnerabile, noile competențe și ce fac reglementatorii.

După valul automatizării clasice (RPA, machine learning), generative AI (GenAI) extinde ce poate fi automatizat: redactare, analiză, cod, design, relații clienți. Fondul Monetar Internațional estimează că ~40% din joburile globale sunt expuse AI; în economiile avansate, aprox. 60% ar putea fi afectate în grade diferite – jumătate prin augmentare (productivitate mai mare), jumătate prin substituție (mai puțină cerere de muncă sau dispariția unor posturi).

OECD arată că, în medie, ~28% din ocupații din țările membre concentrează multe sarcini automatizabile; lucrătorii tineri, bărbați și cu calificare redusă apar mai frecvent în ocupațiile „la risc”.

Potrivit World Economic Forum – Future of Jobs 2025, megatendințele tehnologice, inclusiv GenAI, vor disloca ~92 milioane de roluri până în 2030, dar vor crea ~78 milioane, rezultând un sold net încă incert pe termen scurt, dar cu mutare masivă a cererii de competențe. Raportul include răspunsurile a peste 1.000 de angajatori care reprezintă 14 milioane de lucrători, în 55 de economii.

McKinsey estimează un plus anual de 0,1–0,6 puncte procentuale la creșterea productivității până în 2040 doar din GenAI (și 0,5–3,4 pp dacă adaugi întregul pachet de automatizare), dar cu tranziții ocupaționale ample – deci câștigurile depind de reskilling rapid.

Un working paper ILO (mai 2025) rafinează indicele de expunere la GenAI pe ocupații și concluzionează că munca de birou e cea mai expusă. ~24% dintre sarcinile clericale sunt puternic expuse, iar încă 58% moderat expuse (ex.: procesare documente, suport administrativ, introducere date). Impactul probabil pe termen scurt: augmentare în multe roluri, nu dispariție totală – dar presiune majoră pe salarii și pe numărul de posturi în aria clericală.

În același timp, GenAI intră în: customer service (asistenți conversaționali), marketing/PR (generare conținut), legal & taxe (drafturi, căutare jurisprudență), software (asistenți de cod – „agentic coding”). Modele comerciale noi – de la o4-mini (raționament ieftin/rapid) la GPT-5 (context, raționament multimodal, agenți) – duc instrumentele în fluxul de lucru de zi cu zi.

WEF listează creștere pe: analiști de date/AI, specialiști securitate cibernetică, ingineri ML/AI, specialiști sustenabilitate, profesii din sănătate și îngrijire (unde AI augmentă, dar nu substituie), precum și roluri „hibrid” (product managers, prompt/automation designers).

Editorialele economice atrag atenția că saltul de productivitate nu e garantat: adopția e inegală între companii/sectoare, iar reorganizarea proceselor durează. FT nota recent că și un +0,5 pp/an la productivitate (scenariu AI) ar redesena traiectorii macro (ex.: dinamică a datoriei publice în SUA), dar incertitudinea rămâne mare.

AI Act (Reg. UE 2024/1689) – primul cadru complet din lume – impune reguli pe niveluri de risc, cerințe pentru modelele de uz general și guvernanță prin EU AI Office; implementarea e etapizată până în 2026–2027. Efectul pe piața muncii: încredere mai mare în implementările enterprise (compliance-by-design), plus presiune de upskilling intern ca parte a conformității.

Servicii financiare & asigurări: generare documente, KYC/AML, suport clienți, analiză risc (augmentare – timp de răspuns, acuratețe).

Retail & e-commerce: descrieri produs, asistenți de vânzare, prognoze cerere; impact pe roluri de back-office.

Software & IT: „pair programming” cu agenți AI → crește output-ul developerilor, scade bariera de intrare; cerere pentru validare, securitate, evaluare crește.

Admin public & juridic: draftare, sumarizare, căutare; presiune pe rolurile repetitive, dar crește cererea de supervizare, etică, audit AI. (Estimările de expunere converg cu hărțile ILO/WEF și evaluările McKinsey privind potențialul de automatizare în sarcini cognitive.)

Polarizare salarială: joburile augmentate câștigă productivitate → prime de salariu; rolurile rutiniere pot vedea presiune pe salarii/număr de posturi.

Deficit de competențe: WEF: 6 din 10 angajați au nevoie de training până în 2027, însă doar jumătate au acces adecvat – risc de inegalitate dacă firmele nu investesc.

Securitate & conformitate: AI „halucinează”, poate genera scurgeri/infracțiuni dacă nu e guvernat; AI Act accelerează profesionalizarea funcției de AI risk & compliance.

„AI + procese”, nu „AI peste procese” – redesenarea fluxurilor de lucru înainte de a „planta” modele, altfel productivitatea promisă nu apare. (Analize McKinsey privind captarea câștigurilor de productivitate.) Reskilling țintit pe sarcini (task-level) – pornești de la ceea ce automatizezi și mapezi lacunele de competențe la nivel de echipă, nu generic. (Metodologia ILO de expunere la nivel de sarcină.) „Human-in-the-loop” + guvernanță – politici clare de date, evaluări de bias/robustețe, registru de cazuri de utilizare (cerute și de AI Act pentru zonele de risc). Măsori ROI prin timp economisit pe sarcini (nu doar prin cost/abonament model) și reinvestești orele eliberate în activități cu valoare mai mare (vânzări, R&D).

IMF recomandă politici active pentru a maximiza augmentarea (nu substituția): investiții în educație STEM + literatie digitală, stimulente pentru adopție responsabilă în IMM-uri, plase de siguranță temporare pentru tranziții ocupaționale.

Fără acestea, câștigurile de productivitate pot veni cu inegalitate crescută și șocuri sociale.