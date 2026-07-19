Social

Bărbat dispărut de la UPU Ploiești, găsit mort într-un canal. Soția îl căuta de două zile

Comentează știrea
Bărbat dispărut de la UPU Ploiești, găsit mort într-un canal. Soția îl căuta de două zileSursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de 80 de ani, dat dispărut după ce a plecat din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, a fost găsit decedat într-un canal din zona de nord a municipiului. Polițiștii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească împrejurările în care s-a produs decesul.

Soția a anunțat dispariția

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, dispariția bărbatului a fost sesizată de soția acestuia în urmă cu două zile. Femeia le-a spus polițiștilor că soțul ei plecase dintr-un spital din Ploiești și nu a mai revenit.

Potrivit unor surse judiciare,  bărbatul se prezentase la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Ploiești împreună cu soția sa, însă a plecat din unitatea medicală fără să o anunțe.

Trupul a fost găsit într-un canal

Cadavrul bărbatului a fost descoperit într-un canal cu apă din zona autogării de nord a municipiului Ploiești, au precizat aceleași surse.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova, unde va fi efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei decesului.

A fost deschis un dosar penal

Polițiștii au întocmit un dosar penal, conform procedurilor legale, și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care bărbatul și-a pierdut viața.

Anchetatorii urmează să stabilească toate detaliile legate de dispariția acestuia și de modul în care a ajuns în canalul în care a fost găsit decedat.

Stiri calde

16:25 - Cod roșu de furtuni în București și Ilfov. Mesaj RO-Alert emis

16:15 - Zeci de căprioare lângă centrul lui Viorel Pașca. DSVSA: Nu există autorizații pentru un parc cu animale

16:06 - Aselenizarea, momentul unic care l-a dus pe om în legendă

15:52 - Cod roșu de furtună în mai multe județe. A fost emis un mesaj RO-Alert de vreme severă

15:42 - Potop în Bușteni. Imagini înfricoșătoare cu viitura care a inundat orașul și a afectat traficul pe DN1

15:30 - Friedrich Merz pregătește terenul pentru schimbări în Guvern. Demisia unui lider important din CDU a deschis noi scen...

HAI România!

Moartea vine prin algoritm!

Moartea vine prin algoritm!

Cine trădează poporul român?

Cine trădează poporul român?

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Dinozaurii Modrić, Chipciu și Nistor. Vuvuzeaua de la stadion la sufloțeavismul sindical

Proiecte speciale