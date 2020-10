Mari probleme de vizibilitate luni dimineața, sub 20 de metri, în unele zone ale Autostrăzii București-Constanța, din cauza ploii torențiale. Se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri din județele Constanța, Caraș-Severin, Arad, Timiș și Cluj, dar și pe Autostrada București-Pitești.

Conform oficialilor de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, luni dimineața se circulă în condiții de ceață pe toată autostrada A2 București-Constanța, carosabilul fiind umed.

„Plouă torențial pe tronsonul kilometric 193 – 212, vizibilitatea fiind scăzută sub 20 de metri între kilometrii 200-206, între localitățile Murfatlar și Valu lui Traian, județul Constanța. Și pe autostrada A4 Ovidiu-Agigea plouă torențial, vizibilitatea fiind redusă chiar sub 150 de metri”, au anunțat polițiștii.

Tottodată, pe autostrada A1 București-Pitești, se circulă în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă sub 150 de metri, carosabilul fiind umed. Este semnalată ceață pe mai multe drumuri din județele Constanța, Caraș-Severin, Arad, Timiș și Cluj, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.

Lucrările de reabilitare creează probleme și pe DN 61 Giurgiu – Târgozviște

În ceea ce privește fluența traficului, se circulă în condiții de aglomerație pe sensul de intrare în Capitală al DN4, în zona localității Popești-Leordeni, dar și pe Centura Capitalei, în zona localităților Mogoșoaia, Chitila, Domnești și Pantelimon.

Din cauza unor lucrări de reabilitare a podului peste calea ferată, circulația rutieră este oprită pe DN 61 Giurgiu – Târgoviște, la kilometrul 77+200 de metri, în localitatea Găești, județul Dâmbovița. Restricțiile de trafic se aplică până în 15 noiembrie. Circulația autovehiculelor va fi deviată pe rute ocolitoare, în funcție de categoria acestora, au mai transmis oficialii de la Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române.