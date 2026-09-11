Un atac cu drone atribuit Ucrainei a provocat incendii la o rafinărie de petrol a companiei Rosneft și la un centru logistic al retailerului online Ozon din Saratov, în centrul Rusiei, în noaptea de joi spre vineri, 11 septembrie, potrivit Reuters. Orașul se află la aproximativ 460 de kilometri de granița cu Ucraina.

Atacul a vizat două obiective importante pentru infrastructura energetică și logistică rusă, potrivit informațiilor publicate de presa ucraineană și relatărilor autorităților regionale ruse.

Nu au fost oferite imediat informații oficiale privind amploarea pagubelor produse la cele două obiective.

Rafinăria de petrol din Saratov, deținută de compania rusă Rosneft, a fost vizată în timpul atacului cu drone. Potrivit relatărilor disponibile, în urma loviturilor a izbucnit un incendiu în zona industrială.

Unitatea are o capacitate anuală de procesare de aproximativ 4,8 milioane de tone de țiței și este una dintre instalațiile importante ale industriei petroliere din regiunea Saratov.

Rafinăria a mai fost vizată de atacuri în ultimele luni. The Kyiv Independent relata, după un atac din 8 septembrie, că instalația produce peste 20 de tipuri de produse petroliere, între care benzină, motorină, păcură și bitum. Publicația preciza, de asemenea, că rafinăria este considerată de partea ucraineană relevantă pentru aprovizionarea armatei ruse.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a confirmat existența unei amenințări cu drone și a anunțat mobilizarea serviciilor de urgență. Autoritățile ruse nu au confirmat însă în mod explicit că rafinăria a fost ținta atacului.

Un al doilea incendiu a fost raportat la un centru logistic al companiei Ozon din Saratov. Compania este unul dintre cei mai mari retaileri online din Rusia și principalul concurent al Wildberries.

Atacul asupra infrastructurii Ozon se înscrie într-o serie mai amplă de lovituri ucrainene asupra centrelor logistice ale marilor retaileri ruși. În ultimele săptămâni, mai multe depozite Ozon și Wildberries au fost raportate ca fiind afectate de atacuri cu drone.

🇺🇦⚡️🇷🇺 ⚠️ Ukraine attacked targets in four Russian regions during the night. In Saratov, a logistics center of Ozon with an area of over 100,000 square meters and an oil refinery owned by Rosneft were targeted. pic.twitter.com/utsrz9OY6y — #Inside_News (@insider_der) September 11, 2026

Reuters a relatat vineri că un atac cu drone ucrainene a provocat un incendiu la un centru logistic Ozon din Saratov. Agenția a precizat că regiunea găzduiește și rafinăria Rosneft, precum și alte obiective industriale și militare. Informațiile privind pagubele nu au putut fi verificate independent.

Anterior, pe 22 august, un alt centru logistic Ozon din regiunea Samara a fost incendiat în urma unui atac cu drone. Potrivit The Kyiv Independent, compania a anunțat atunci evacuarea a peste 500 de angajați, iar mai multe persoane au fost rănite.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice au devenit o componentă importantă a războiului purtat la distanță dintre Rusia și Ucraina.

Kievul încearcă să afecteze capacitatea Rusiei de a produce și distribui combustibili și să crească presiunea economică asupra Moscovei. În cazul rafinăriilor, loviturile pot reduce temporar capacitatea de procesare a petrolului și pot perturba aprovizionarea cu produse petroliere.

În paralel, atacurile asupra depozitelor comerciale pot afecta lanțurile logistice și distribuția mărfurilor. Ucraina a susținut în unele cazuri că anumite centre logistice pot avea legături cu furnizarea unor produse cu dublă utilizare către armata rusă. Aceste afirmații nu sunt însă confirmate independent pentru fiecare dintre obiectivele comerciale lovite.

Saratov se află la sute de kilometri de linia frontului, ceea ce evidențiază extinderea geografică a atacurilor ucrainene cu drone cu rază lungă.

În aceeași perioadă, au fost raportate atacuri și asupra altor obiective energetice și logistice din Rusia. Cele două părți continuă să își intensifice loviturile asupra infrastructurii aflate în spatele frontului, în timp ce Rusia desfășoară, la rândul său, atacuri aeriene asupra unor obiective din Ucraina.

Reuters notează că loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere și logistice ruse au devenit tot mai frecvente, în timp ce Moscova și Kievul susțin că își vizează obiective relevante pentru efortul de război.