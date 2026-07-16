Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a fost vizat joi, 16 iulie, de un posibil atac cibernetic, iar, potrivit informațiilor apărute, atacatorii ar fi reușit să compromită sistemele informatice și să șteargă baza de date care conține proiectele și beneficiarii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Până la acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial amploarea incidentului și nici dacă informațiile au fost recuperate din copii de siguranță.

De asemenea, nu este clar dacă datele au fost doar șterse sau au fost și copiate înainte de atac. Incidentul apare într-un moment sensibil, în care Guvernul finalizează revizuirea PNRR și pregătește transmiterea unei noi cereri de plată către Comisia Europeană.

Potrivit surselor, atacul a avut loc în cursul zilei de joi și ar fi afectat infrastructura informatică a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Conform informațiilor disponibile, întreaga bază de date care conține proiectele finanțate prin PNRR și beneficiarii acestora ar fi fost ștearsă.

În acest moment nu există informații oficiale privind dimensiunea exactă a incidentului, sistemele afectate sau perioada în care acestea ar putea fi readuse în funcțiune.

De asemenea, nu este cunoscut dacă există copii de siguranță funcționale care să permită restaurarea rapidă a datelor sau dacă atacatorii au extras informații înainte de ștergerea acestora.

Platformele informatice administrate de MIPE gestionează informații privind proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, inclusiv beneficiarii, stadiul investițiilor și monitorizarea implementării.

Incidentul este cu atât mai important cu cât Guvernul a anunțat în aceeași zi finalizarea celei de-a treia revizuiri a PNRR și pregătirea Cererii de plată nr. 5 către Comisia Europeană.

Executivul estimează că solicitarea are o valoare brută de 2,66 miliarde de euro, iar România ar putea încasa aproximativ 2 miliarde de euro după evaluarea Comisiei Europene.

Cererea va include 75 de jaloane și ținte aferente reformelor și investițiilor asumate prin PNRR.

Până la publicarea acestui articol, MIPE nu a transmis un comunicat oficial care să confirme informațiile privind ștergerea bazei de date sau amploarea atacului cibernetic.

În lipsa unei poziții oficiale, rămân neclare mai multe aspecte esențiale: ce sisteme au fost compromise, dacă datele pot fi recuperate integral, dacă au fost afectate și alte aplicații informatice și dacă există suspiciuni privind exfiltrarea informațiilor.

În cazul confirmării incidentului, acesta s-ar număra printre cele mai grave atacuri informatice care au vizat în ultimii ani o instituție-cheie implicată în gestionarea fondurilor europene din România.