ASF anunță cum se vor plăti, de fapt, pensiile private

Oficialii de la ASF au spus că legea de plată a pensiilor private respectă toate standardele OCDE și e un model de conformare internaţională.

Instituția a prezentat săptămâna trecută, la Paris, progresele pe care le-a făcut România în alinierea la principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în cadrul grupului de lucru privind asigurările şi pensiile (WPIP) care reuneşte experţi şi autorităţi de supraveghere şi evaluează politicile internaţionale în domeniul asigurărilor şi al pensiilor private.

„Noul cadru al legii de plată a pensiilor private a fost analizat în detaliu şi evaluat ca fiind complet conform cu standardele internaţionale şi europene. De asemenea, membrii WPIP au confirmat că noul cadru al legii de plată este pe deplin aliniat la bunele practici OCDE în domeniul pensiilor private, astfel că evaluarea a decurs fără nicio observaţie sau recomandare adiţională.

Această lege garantează transparenţa, prudenţialitatea şi securitatea activelor fondurilor de pensii private, oferind participanţilor certitudinea că economiile lor sunt administrate conform celor mai bune practici internaţionale”, se precizează într-un comunicat.

Evenimentul reprezintă un pas important în procesul de aderare a României la OCDE. Este vorba despre un obiectiv strategic al politicii externe şi economice a ţării, prezent în programul de guvernare şi monitorizat de toate instituţiile implicate.

„Evaluarea de la Paris a implicat prezentarea detaliată a legislaţiei şi a reformelor implementate de România. În cadrul reuniunii de miercuri a Grupului de lucru privind asigurările şi pensiile (WPIP), conducerea instituției a prezentat acţiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile OCDE în domeniu.

Au fost detaliate măsurile recente, inclusiv noul cadru legal pentru plata pensiilor private, adoptat de Guvernul României. În cadrul discuţiilor, OCDE a apreciat măsurile luate de România pentru alinierea la instrumentele juridice OCDE şi la recomandările privind buna reglementare a planurilor de pensii cu contribuţii definite”, au mai transmis cei de la ASF.