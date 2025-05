Armistițiu între SUA și Huthi, fără Israel. Rebelii vor continua atacurile asupra navelor israeliene

Gruparea rebelă Huthi din Yemen a confirmat că a încheiat un armistițiu cu Statele Unite, mediat de Oman, însă a subliniat că acest acord nu include Israelul.

„Căile maritime sunt sigure pentru toate navele internaționale, mai puțin cele israeliene”, a declarat Abdoulmalik Alejri. Liderul huthi a adăugat că „Israelul nu face parte din acord. Acesta privește doar navele americane și alte nave.”

Huthi susțin că atacurile lor în Marea Roșie și Strâmtoarea Bab el-Mandeb continuă din solidaritate cu palestinienii și promit că vor ținti în continuare nave pe care le consideră legate de Israel. În ciuda acestui armistițiu, tensiunile din zonă rămân ridicate, întrucât ruta maritimă vizată este responsabilă pentru aproximativ 12% din comerțul global.

Breaking: US and Houthis strike a ceasefire agreement, under which the Houthis won’t target US vessels in the Red Sea & Bab al-Mandab Strait while the US military would stop striking Houthi targets in Yemen.; Oman’s Foregn Minister pic.twitter.com/3M01CcAs9V

