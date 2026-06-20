Influencerul britanico-american Andrew Tate și Georgiana Naghel au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar separat, care vizează presupuse acte de violență și infracțiuni informatice comise împotriva uneia dintre femeile implicate în activitățile de videochat desfășurate de cei doi.

Potrivit anchetatorilor, faptele cercetate au avut loc în octombrie 2021 și au legătură cu o persoană vătămată care ar fi refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic și ar fi solicitat să părăsească imobilul din județul Ilfov unde locuia. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Ilfov.

DIICOT a anunțat că Georgiana Naghel este acuzată de acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice și lovire sau alte violențe. În același dosar, Andrew Tate este acuzat de instigare la lovire sau alte violențe.

Conform procurorilor, Naghel ar fi accesat fără drept, în octombrie 2021, sistemul informatic protejat prin parolă al victimei și ar fi obținut materiale pe care ulterior le-ar fi publicat pe contul de socializare al acesteia.

„Referitor la infracţiunile de acces ilegal la sistem informatic şi alterarea integrității datelor informatice s-a reţinut că, în luna octombrie 2021, inculpata a accesat fără drept sistemul informatic, prevăzut cu parolă, aparținând uneia dintre persoanele vătămate ale infracțiunii de trafic de persoane şi a postat pe contul de socializare aparținând acesteia, în scop de răzbunare, materialele pe care le-a obținut în această modalitate, care o înfăţişau pe victimă în ipostaze compromițătoare”, au transmis procurorii DIICOT.

Potrivit rechizitoriului, anchetatorii susțin că aceeași persoană vătămată ar fi fost agresată după ce și-a exprimat intenția de a înceta colaborarea și de a părăsi locația în care locuia.

DIICOT afirmă că presupusele acte de violență au avut loc la instigarea lui Andrew Tate și au fost exercitate de Georgiana Naghel.

„Cu privire la infracţiunile de instigare la lovire sau alte violențe, respectiv lovire sau alte violențe, s-a reţinut faptul că, în luna octombrie a anului 2021, în scopul «pedepsirii» aceleiași victime, care a refuzat să continue realizarea de materiale cu caracter pornografic şi a solicitat să i se permită plecarea din imobilul aflat în judeţul Ilfov, la instigarea inculpatului, inculpata a exercitat acte de violenţă asupra persoanei vătămate”, se arată în comunicatul procurorilor.

Cauza trimisă în instanță reprezintă un dosar disjuns din ancheta principală care îi vizează pe Andrew Tate și apropiații săi în legătură cu acuzații de trafic de persoane și alte infracțiuni.

În această etapă procedurală, trimiterea în judecată reprezintă finalizarea urmăririi penale și sesizarea instanței competente. Potrivit legislației române, persoanele trimise în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Dosarul va fi analizat de Tribunalul Ilfov, care va decide asupra legalității rechizitoriului și va stabili calendarul procesului. Instanța va evalua probele administrate de procurori și apărările formulate de inculpați înainte de a se pronunța asupra acuzațiilor.