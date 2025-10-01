Social

Andreea Lambru, probleme în declarațiile de interese la Electrica

Andreea Lambru, probleme în declarațiile de interese la Electrica
Andreea Lambru, Director Executiv la Electrica și Președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare, a omis să menționeze într-o declarație de interese una dintre firmele în care deține calitatea de acționar, potrivit newsonline.ro.

 Andreea Lambru nu și-a menționat o firmă în declarația de interese

Andreea Lambru nu a menționat în declarația sa de interese din 15 iunie 2024 una dintre firmele în care este acționar, deși ocupa deja funcțiile de Director Executiv Dezvoltarea Afacerii la Electrica S.A. și Președinte al Consiliului de Administrație la Electrica Furnizare.

Obligația de a completa corect aceste declarații este prevăzută de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice și demnităților, scopul fiind prevenirea conflictelor de interese și asigurarea transparenței.

Lambru este asociată la societățile NOORA SRL și Globetrotter International Consulting SRL

Din evidențele publice ale Registrului Comerțului rezultă că Lambru este asociată la societățile NOORA SRL și Globetrotter International Consulting SRL. Cu toate acestea, în declarația de interese , apare doar calitatea sa de acționar la Avrakedabra Communications Group SRL, firmă care și-a schimbat între timp denumirea în Noora SRL, schimbare omisă în declarație.

În Avrakedabra, actuala firmă Noora SRL, funcția de administrator este deținută de Georgeta Camelia Gafița. Aceasta apărea, în jurul anului 2023, ca șef de serviciu în cadrul Hidroelectrica, companie unde a activat anterior și Andreea Lambru.

Dividende nedeclarate corect privind firma Globetrotter International Consulting

În declarația din 15 iunie 2024, Andreea Lambru a raportat dividende de 67.966 lei, fără să precizeze firma de proveniență. În plus, nu a menționat niciodată în declarațiile anterioare firma Globetrotter International Consulting SRL, în care deține cote egale cu Romulus Cristian Anton, fost consilier al președintelui ANAF Gelu Diaconu.

Societatea Energetică Electrica S.A. este o companie de importanță strategică în sectorul energetic, unde statul român deține o participație majoră la capitalul social, fiind în același timp listată la Bursa de Valori București. Electrica Furnizare S.A. funcționează ca filială a acestei entități.

