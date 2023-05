Alergiile la ouă sunt de domeniul trecutului. A fost descoperită și anulată proteina care producea afecțiuni grave

Deși majoritatea copiilor depășesc această alergie până la vârsta de 16 ani, unii vor avea în continuare o alergie la ouă până la vârsta adultă.

Alergiile la albușul de ou pot provoca o varietate de simptome, inclusiv vărsături, crampe stomacale, probleme de respirație, urticarie și umflături, iar unele persoane cu alergii la albușul de ou nu pot primi anumite vaccinuri antigripale.

Folosind tehnologia de modificare a genomului, cercetătorii au produs un ou fără proteina care provoacă alergii la albușul de ou. Această proteină, numită ovomucoid, reprezintă aproximativ 11% din toate proteinele din albușul de ou. Cercetările care detaliază profilul de siguranță alimentară al acestui ou modificat, numit OVM-knockout, au fost detaliate într-o lucrare publicată în Food and Chemical Toxicology în aprilie 2023.

”În acest studiu, am examinat prezența sau absența expresiei proteinei mutante, inserția secvenței vectorului și efectele în afara țintei la puii de găină knock-out cu OVM prin nucleaze efectoare de tip activator de transcripție cu platină (TALEN)”, a declarat Ryo Ezaki, profesor asistent la Graduate School of Integrated Sciences for Life de la Universitatea Hiroshima din Hiroshima, Japonia.

Potrivit specialiștilor, TALEN-urile sunt enzime de restricție care recunosc secvențe specifice de ADN și le rup sau le taie.

Ouăle produse în laborator au fost testate

Pentru a dezvolta ouăle ”OVM-knockout”, cercetătorii trebuiau să detecteze și să elimine proteina ovomucoidă din albușul de ou.

TALEN-urile au fost modificate pentru a viza o bucată de ARN numită exon 1, care codifică proteine specifice.

Ouăle produse prin această tehnică au fost apoi testate pentru a se asigura că nu există proteină ovomucoidă, proteină ovomucoidă mutantă sau alte efecte în afara țintei.

”Ouăle făcute de găinile homozigote OVM-knock-out nu au prezentat anomalii evidente. Albușul nu conținea nici varianta matură a OVM, nici varianta trunchiată a OVM. Potențialele efecte off-target induse de TALEN la găinile OVM-knockout au fost localizate în regiunile intergenice și intronice. Vectorii plasmidici utilizați pentru editarea genomului au fost prezenți doar tranzitoriu și nu s-au integrat în genomul puilor editați. Aceste rezultate indică importanța evaluărilor de siguranță și arată că ouăle depuse de această găină OVM knockout rezolvă problema alergiilor în alimente și vaccinuri”, a declarat Ezaki, citat de eurekalert.