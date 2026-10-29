Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a preluat conducerea miercuri, pe măsură ce erau numărate voturile din alegerile parlamentare, însă pierderea majorității în Knesset face ca drumul său spre un nou mandat să depindă de atragerea rivalilor într-o coaliție, potrivit Reuters.

La alegerile desfășurate cu o prezență record la vot și după numărarea a aproape 90% din voturi, blocul lui Netanyahu, format din partide de dreapta, de extremă dreaptă și ultraortodoxe, urmează să obțină 53 de locuri în parlament. Blocul de opoziție al rivalului său, Gadi Eisenkot, are 48 de locuri, a anunțat miercuri seara Comisia Electorală Centrală.

Ambele blocuri rămân sub pragul de 61 de locuri necesar pentru majoritatea din Knesset, parlamentul israelian. Partidele care reprezintă arabii israelieni ar urma să câștige 19 locuri.

Blocul lui Netanyahu a pierdut locuri și nu a atins pragul necesar pentru a guverna singur. Nici tabăra lui Eisenkot nu are o cale viabilă spre putere fără sprijinul partidelor arabe.

În ciuda consecințelor atacurilor Hamas din 7 octombrie 2023 asupra Israelului și a criticilor privind eșecurile de securitate din timpul mandatului său, pe care atacurile le-au scos la iveală, Netanyahu a câștigat sprijinul unei majorități neașteptat de clare a evreilor israelieni și a ieșit în fruntea celui mai mare bloc.

„Poate că este greu de spus sau de acceptat, dar el este câștigătorul”, a declarat fostul consilier al lui Netanyahu, Aviv Bushinsky, care a descris revenirea premierului drept o „înviere” politică. Potrivit lui Bushinsky, paradoxul este că un scrutin care i-a refuzat lui Netanyahu majoritatea în parlament i-ar putea restabili supremația politică.

Danny Citrinowicz, analist regional și fost ofițer al serviciilor de informații militare israeliene, citat de Reuters, a afirmat că realizarea lui Netanyahu nu a constat atât în a câștiga, cât în a supraviețui. „A câștigat prin faptul că nu a pierdut”, a spus el. „A reușit să supraviețuiască”, a adăugat Citrinowicz.

Netanyahu va rămâne în funcția de prim-ministru interimar până când președintele Israelului va decide cui îi va cere să formeze un guvern. Deși nu are o majoritate parlamentară, el își păstrează puterea conferită de funcția pe care o deține, precum și o cale de a forma un guvern de coaliție.

Cea mai mare surpriză a alegerilor a venit din partea electoratului arab din Israel, a cărui prezență la vot fără precedent a conferit partidelor arabe o influență potențial decisivă asupra viitorului.

Arabii israelieni, de origine palestiniană, dar cu cetățenie israeliană, reprezintă 21% din populație. Ei ar putea acum să dețină balanța puterii între blocurile rivale. „Arabii nu s-au aflat niciodată într-o poziție în care să dețină atâta putere”, a spus Dennis Ross, fost negociator american pentru pace în Orientul Mijlociu.

Oponenții lui Netanyahu se confruntă cu un drum dificil pentru a-l înlătura de la putere. Formarea unui guvern ar necesita probabil sprijinul direct sau indirect al partidelor arabe, o perspectivă care s-ar putea dovedi dificilă pentru potențiali parteneri de dreapta, precum Naftali Bennett și Avigdor Lieberman.

Potrivit analiștilor politici israelieni, rămân două căi principale: un guvern de uniune mai larg, condus de Netanyahu, sau organizarea unor noi alegeri.

Bushinsky consideră că un guvern de uniune națională este opțiunea cea mai realistă, mai ales dacă președintele SUA, Donald Trump, îl va presa pe Netanyahu să includă rivalii în guvern și să-i țină departe pe miniștrii de extremă dreaptă Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich. Statele Unite sunt cel mai important aliat al Israelului, iar Trump ar putea folosi sprijinul său public pentru Netanyahu ca pârghie pentru a promova o coaliție mai largă, a spus Bushinsky.

În caz contrar, Israelul ar putea rămâne într-un impas politic și ar putea reveni la urne. Potrivit mai multor analiști politici, o astfel de mișcare l-ar putea consolida și mai mult pe Netanyahu, în loc să schimbe rezultatul alegerilor.

Citrinowicz a spus că impasul îl plasează pe Netanyahu într-o poziție mai favorabilă decât pe Eisenkot pentru a deveni prim-ministru. Deoarece organizarea unor noi alegeri nu este o opțiune atractivă pentru majoritatea partidelor, el vede un guvern de uniune condus de Netanyahu, care ar putea să-i includă pe Eisenkot sau pe Bennett, ca fiind cea mai plauzibilă soluție.

De la atacurile din 7 octombrie, Israelul a purtat războaie împotriva Hamas în Gaza și împotriva Hezbollah în Liban și a lansat atacuri comune cu SUA împotriva Iranului.

Într-un discurs postelectoral adresat susținătorilor, Netanyahu a cerut un „guvern național puternic de dreapta” și a prezentat câștigurile militare ale Israelului ca pe o oportunitate istorică de a elimina amenințarea iraniană.

„Israelul se confruntă cu o oportunitate istorică unică, alături de partenerul nostru, președintele Trump, de a elimina odată pentru totdeauna amenințarea existențială reprezentată de Iran. Dar motivațiile ascunse nu trebuie să ne abată de la această misiune sacră”, a spus Netanyahu.

Trump, care îi îndemnase pe israelieni să-l mențină pe Netanyahu la putere pentru ca cei doi lideri să poată „duce treaba la bun sfârșit” în Iran, a afirmat că premierul s-a descurcat „foarte bine” și a atribuit succesul acestuia propriului sprijin. „Ar putea fi o victorie sau o remiză. Remiza este considerată într-un fel o victorie în acest caz, pentru că este o partidă importantă de șah”, a spus Trump.

Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, care și-a pierdut un fiu și doi nepoți în războiul din Gaza, a încercat să revendice mandatul prezentând alegerile drept un referendum privind conducerea lui Netanyahu.

Într-un mesaj adresat șefilor serviciilor de securitate și funcționarilor publici din Israel, Eisenkot a afirmat că Netanyahu conduce acum un guvern de tranziție care și-a pierdut încrederea publicului. „Rămâneți puternici și fermi în fața oricărei încercări de a vă pune la încercare”, a îndemnat el.

Netanyahu a intrat în campania electorală împovărat de un proces de corupție de lungă durată, de rezistența față de o anchetă independentă privind atacul Hamas, de escaladarea violențelor coloniștilor în Cisiordania ocupată și de o bătălie acerbă privind scutirile de la serviciul militar pentru evreii ultraortodocși.