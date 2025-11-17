Administrația Prezidențială lansează seria de evenimente „România în lumină”. Prima temă: copiii născuți prematur

Administrația Prezidențială a lansat proiectul „România în lumină”, o serie de evenimente dedicate temelor sociale majore. Primul eveniment, organizat cu ocazia Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur, a adus la aceeași masă autorități, ONG-uri, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Administrația Prezidențială a deschis luni seria de evenimente „România în lumină”, o inițiativă care își propune să aducă în atenția publică teme esențiale pentru sănătatea și bunăstarea copiilor, tinerilor, femeilor și categoriilor vulnerabile. Proiectul își propune să creeze un spațiu de dialog real între autorități, societatea civilă și organizațiile profesionale, cu obiectivul de a identifica soluții concrete pentru problemele sociale presante.

Conform Administrației Prezidențiale, „România în lumină” va funcționa ca o platformă de întâlnire periodică, unde instituțiile statului și actorii societății civile pot discuta deschis și pot formula măsuri aplicabile, susținute de expertiză medicală, socială și administrativă.

Primul eveniment din această serie a fost dedicat Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur, fiind organizat în parteneriat cu ARNIS – Asociația Română pentru Nou-născuții Îndelung Spitalizați, cu sprijinul Ministerului Sănătății și al echipei Administrației Prezidențiale. În organizare s-a implicat și partenera președintelui României, Mirabela Grădinaru.

Evenimentul de la Palatul Cotroceni a reunit o listă extinsă de specialiști, reprezentanți ai principalelor instituții responsabile de sănătatea publică și experți din organizații neguvernamentale. Discuțiile au vizat situația actuală a sistemului neonatal din România, nevoile familiilor care trec prin experiența prematurității și modalitățile prin care politicile publice pot susține intervenții eficiente.

Zilei Naționale a Copiilor Născuți Prematur i-a fost acordată o atenție aparte, deoarece România rămâne unul dintre statele europene cu cele mai ridicate rate ale prematurității, potrivit datelor existente la nivelul Ministerului Sănătății. Evenimentul de la Cotroceni a încurajat consolidarea colaborării dintre autorități și specialiști, în ideea de a îmbunătăți infrastructura medicală și de a crește accesul la îngrijiri neonatale de calitate.

La masa rotundă au participat reprezentanți ai Președinției, ai Guvernului, ai Parlamentului, ai Ministerului Sănătății, specialiști din neonatologie, pediatrie, epidemiologie, reprezentanți ai Institutului Național de Sănătate Publică, ai Institutului Național de Statistică, ai organizațiilor internaționale și ai mai multor ONG-uri active în domeniul sănătății copilului.

Prima Doamnă Mirabela Grădinaru a participat la eveniment. Din partea Ministerului Sănătății a fost prezent ministrul Alexandru Rogobete. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost reprezentat de ministrul Dragoș Pîslaru.

Ministerul Finanțelor a avut un reprezentant la nivel de secretar de stat, Attila Gyorg. Administrația Prezidențială a fost reprezentată de consilierul prezidențial Diana Iancu și de consilierul de stat Diana Pungă.

Comisia de Sănătate și Familie din Camera Deputaților a fost prezentă prin Alexandru Rafila, în calitate de președinte, prin Vass Levente, vicepreședinte, și prin Diana Stoica, membru. Senatul a fost reprezentat de președintele Comisiei de Sănătate, Adrian Streinu-Cercel, de secretarul comisiei, Ruxandra Cibu, și de Nicoleta Pauliuc, membru.

Au participat și reprezentanți ai comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, printre care Cătălin Gabriel Cîrstoveanu, președintele Comisiei de Neonatologie, și Doina Anca Pleșca, președinta Comisiei de Pediatrie.

Instituțiile de sănătate publică au fost reprezentate de Andreea Stoica (DSP) și de Florentina Furtunescu (INSP). Institutul Național de Statistică a fost reprezentat de președintele Andrei Tudorel. Din partea ANMCS a participat președintele Valentin Florin Ciocan. DGASPC a fost reprezentată de directorul general Elena Tudor, iar ANPDCA de președinta Helena Raicu.

Reprezentanți ai CNAS, ai Asociației de Neonatologie din România, ai ARNIS, ai OMS și ai universităților medicale au completat paleta instituțiilor prezente. Printre participanți s-au aflat și organizații precum Salvați Copiii, Alianța Națională pentru Boli Rare, Asociația Inima Copiilor, FONPC, Colegiul Național al Fizioterapeuților, organizații patronale și reprezentanți ai sectorului privat, inclusiv ARPIM, Fundația Vodafone, General Electric România și companii farmaceutice.

Lista largă a participanților arată interesul instituțional major pentru tema prematurității, dar și intenția de a forma un cadru intersectorial de decizie.

Administrația Prezidențială a explicat că „România în lumină” nu este doar o serie de conferințe, ci un mecanism de lucru care să permită accelerarea unor politici publice în domenii precum sănătatea copiilor, sprijinul familiilor vulnerabile și dezvoltarea serviciilor sociale.

Evenimentul dedicat copiilor născuți prematur a fost un exemplu al acestui model de lucru. Specialiștii au prezentat situații din spitale, nevoile secțiilor de terapie neonatală, provocările legate de personal și echipamente, dar și dificultățile cu care se confruntă părinții după externare.

Date prezentate de ONG-uri și de reprezentanții Ministerului Sănătății au pus în evidență importanța dezvoltării centrelor regionale de prematuri, necesitatea uniformizării protocoalelor medicale și extinderea serviciilor de follow-up pentru copiii care au nevoie de terapie de lungă durată.

Evenimentul a subliniat și nevoia de finanțare constantă în programele neonatale, astfel încât secțiile să poată menține standarde medicale moderne, iar personalul să fie format și susținut.

Discuțiile purtate la Cotroceni au acoperit teme precum accesul la îngrijire neonatală, rolul prevenției, importanța statisticilor actualizate, intervențiile de sprijin pentru familii și rolul finanțărilor europene.

Potrivit reprezentanților Administrației Prezidențiale, evenimentul reprezintă doar începutul unui parcurs de dialog instituțional în cadrul proiectului „România în lumină”. Următoarele ediții vor aborda teme legate de sănătatea tinerilor, accesul la educație, incluziunea socială și sprijinul pentru grupurile vulnerabile.