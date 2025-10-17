Adio, Ace Frehley. „Spaceman” de la Kiss a murit la 74 de ani

Ace Frehley, chitaristul emblematic al trupei Kiss și unul dintre pionierii sunetului hard rock american, a murit joi, la vârsta de 74 de ani, în Morristown, New Jersey.

Potrivit familiei, artistul a murit în urma complicațiilor provocate de o cădere accidentală în studioul său de înregistrări, petrecută la sfârșitul lunii septembrie.

Moartea sa a stârnit un val de reacții emoționale în rândul fanilor și muzicienilor din întreaga lume, care îi aduc omagii pentru contribuția semnificativă la istoria muzicii moderne.

Frehley, născut Paul Daniel Frehley în 1951 la New York, a fost unul dintre fondatorii trupei Kiss, alături de Paul Stanley, Gene Simmons și Peter Criss.

În 1973, grupul a devenit un fenomen mondial prin stilul său scenic inovator, machiajul spectaculos și sunetul său electrizant. Personajul său scenic, „Spaceman”, a devenit o marcă inconfundabilă a formației.

Familia artistului a transmis într-un comunicat:

„Suntem complet devastați. În ultimele sale clipe, am fost alături de el, înconjurându-l cu iubire, rugăciune și pace. Moștenirea lui Ace va trăi pentru totdeauna.”

Chitaristul a contribuit decisiv la definirea sonorității Kiss prin riff-urile sale inspirate din blues și prin folosirea efectelor pirotehnice pe scenă — un element spectaculos ce a devenit semnătura trupei.

De-a lungul anilor, el a influențat generații întregi de muzicieni, de la Tom Morello (Rage Against the Machine) la Slash (Guns N’ Roses).

Incidentul care a dus la moartea lui Frehley a avut loc în studioul său din New Jersey, la sfârșitul lunii septembrie.

Artistul s-a lovit la cap și a fost internat timp de câteva săptămâni, fiind menținut sub supraveghere medicală strictă. Din cauza stării sale, a fost nevoit să anuleze mai multe concerte din turneul programat pentru 2025.

Reprezentanții săi au anunțat pe rețelele sociale:

„Din păcate, Ace nu va putea continua turneul. Prioritatea este recuperarea sa completă.”

Vestea morții sale a fost urmată de mesaje de condoleanțe din partea comunității muzicale. Tom Morello l-a descris drept „un chitarist incredibil, ale cărui note păreau să lanseze rachete în aer”.

Influența lui Ace Frehley asupra muzicii rock rămâne incontestabilă. Contribuția sa la crearea unor piese emblematice precum „Detroit Rock City” și „Love Gun” a cimentat statutul Kiss drept una dintre cele mai spectaculoase formații din lume.

În perioada de vârf, fan clubul trupei, „Kiss Army”, număra peste 100.000 de membri.

După despărțirea de Kiss în 1982, Frehley și-a urmat cariera solo, lansând albume apreciate pentru stilul său energic și abordarea unică a chitarei.

În 1996, a revenit temporar în formația originală, participând la un turneu de reunire ce a atras milioane de spectatori.

Chiar și după decenii de succes și despărțiri, artistul a continuat să inspire. În 2014, la ceremonia de introducere a trupei Kiss în Rock and Roll Hall of Fame, Morello a declarat:

„Când am auzit pentru prima dată chitara lui Ace, am știut că rock-ul poate fi ceva cosmic.”

În decembrie, Frehley urma să fie onorat, alături de colegii săi din formula originală Kiss, la Kennedy Center. Moartea sa lasă în urmă o carieră legendară și o comunitate globală de fani care îl vor celebra pentru totdeauna.