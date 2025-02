Economie Interdicție pentru cei cu centrale de apartament. Decizia autorităților







În martie 2024, Parlamentul European a adoptat Directiva referitoare la schimbările climatice, care include și interzicerea centralelor de apartament pe gaz.

Parlamentul European, interzicerea centralelor de apartament pe gaz

Parlamentul European a adoptat această Directivă cu 370 de voturi pentru, 199 împotrivă și 46 de abțineri. Pentru a deveni lege, este necesară și aprobarea oficială din partea Consiliului UE, conform informațiilor furnizate de Euractiv.

„Statele membre trebuie să adopte măsuri pentru a decarboniza sistemele de încălzire. Trebuie să elimine treptat combustibilii fosili din instalațiile de încălzire și răcire. Obiectivul este eliminarea completă a centralelor termice pe bază de combustibili fosili până în 2040”, se transmite prin directiva Parlamentului European.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a explicat că centralele de apartament contribuie semnificativ la poluare. Referitor la interzicerea acestora pe termen lung, edilul consideră că reprezintă o măsură ecologică.

„Noi am avut mai multe proiecte. Trebuie în primul rând să identificăm sursele de poluare. Am identificat șantiere, am închis stații de betoane, am închis șantiere și am amendat semnificativ acele șantiere care poluau. Altă sursă de poluare este traficul. Aici, evident, compentența principală este la nivelul de Primăriei Capitalei. O altă sursă de poluare este praful care vine din Ilfov. Mai ales vara, și când bate vântul. Aici, ar fi trebuit plantată o pădure, despre care tot se vorbește”, a afirmat Ciprian Ciucu la gândul.ro.

„În București nu mai poți să te deracordezi de la Radet”

Primarul Sectorului 6 consideră că centralele de apartament generează o poluare semnificativă. Mai mult, edilul a atras atenția că debranșările de la radet sunt interzise.

„În București nu mai poți să te deracordezi de la Radet (în prezent Termoenergetica – n.r.), tocmai ca să salvezi acest sistem, pentru că o centrală de apartament poluează foarte, foarte mult. O centrală de apartament poluează la fel ca o mașină, dacă vreți. Este un efect pe încălzirea globală și pe calitatea aerului, dar în special pe emisiile de carbon. Este, cumva, o politică verde (interzicerea centralelor – n.r.), pentru că nu trebuie să ne gândim doar la noi. Trebuie să ne gândim și la generațiile care urmează după noi”, a mai spus edilul.

Interzicerea centralelor de apartament, susținută și de comisarul șef al GNM

Andrei Corlan, comisar-șef al Gărzii Naționale de Mediu (GNM), a afirmat recent, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”, că susține interzicerea centralelor de apartament, un demers european ce va fi implementat treptat. El subliniază însă că autoritățile trebuie să identifice soluții pentru înlocuirea acestor centrale, iar cea mai viabilă opțiune pentru București ar fi modernizarea sistemului de termoficare existent.

„Eu sunt întru totul de acord cu acest demers. Cred că politicile europene trebuie duse la bun sfârșit. Dar trebuie să existe și o alternativă pentru cei care dezvoltă, fără a mai face centrale de apartament. Există foarte multe proiecte pe energie verde care trebuie accesate. Trebuie să fie un raport corect între partea punitivă și partea de stimuli și de recompense”, a declarat Andrei Corlan

Radu Opaina: Statul nu poate interzice centralele individuale

În schimb, Radu Opaina, președintele Federației Asociațiilor de Proprietari din România (FAPR) și fost director al RADET (acum cunoscut sub numele de Termoenergetica) a afirmat pentru Gândul că statul nu poate interzice centralele individuale de apartament fără a oferi cetățenilor o alternativă viabilă. La nivelul Uniunii Europene, discuțiile despre interzicerea centralelor de apartament devin din ce în ce mai frecvente.

„Iar a luat-o razna România, că nu citește nimeni cap-coadă ce scriu cei de la Parlamentul European, și ce vor ei să se întâmple. Acea directivă se referă la toate centralele termice. Începând cu cele administrate de stat, cum sunt CET-urile de la ELCEN, și apoi se referă la centralele de apartament. Aici este vorba de datoria statului de a elimina poluarea. Centralele vizate sunt cele care se alimentează cu petrol, cărbune sau cu gaze naturale. Și statul folosește la producerea energiei electrice și termice aceste resurse. Până la populație, până la ultima verigă din lanțul acesta, mai este cale lungă și mult timp de parcurs”, a spus Radu Opaina.

Statul, opțiuni alternative pentru încălzire

Președintele FAPR afirmă, de asemenea, că statul ar trebui să furnizeze opțiuni alternative pentru încălzire, în eventualitatea interzicerii centralelor.

„Statul trebuie să-i ofere cetățeanului alternativa care nu poluează. Nu poți să vii să spui acum că interzici centralele de apartament sau de locuințe. Nu poți face asta fără să-i oferi cetățeanului la poarta casei o altă sursă. Asta în conformitate cu condițiile pe care Parlamentul European le impune cu privire la eliminarea sau minimizarea poluării”, mai declară Radu Opaina.

Interzicerea centralelor de apartament, nerealistă

Radu Opaina consideră că centralele nu vor fi interzise până când nu vor fi identificate alte soluții.

„Eu cred că nu se vor interzice, pentru că altă variantă nu există. Da, poluează centralele de apartament. Dar poluează în măsura în care și o mașină EURO 6 face acest lucru. Repet, nu poți să interzici centralele, daca nu-i dai cetățeanului ceva la schimb să se încălzească. Ce spune Uniunea Europeană este una, iar noi traducem alta. UE se adresează statelor membre care trebuie să ia măsuri în ceea ce privește toate centralele. Iar cele de apartament sunt ultima verigă din tot acest lanț”, a mai spus Radu Opaina.