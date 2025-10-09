Adevărul despre alegerea etajului. Cum să găsești locuința ideală

Atunci când vine momentul achiziționării unui apartament, majoritatea cumpărătorilor își stabilesc prioritățile în funcție de buget, zonă, compartimentare sau suprafață. Totuși, există un alt criteriu care influențează tot mai mult decizia finală: etajul la care se află locuința. Alegerea între parter, etajele intermediare sau ultimul nivel al clădirii poate determina cât de confortabil și liniștit va fi traiul sau cât de mult zgomot și agitație vei avea în jur.

Etajul nu determină doar priveliștea de care te bucuri din balcon sau ușurința accesului la locuință. El influențează temperatura, nivelul de zgomot, siguranța, dar și valoarea apartamentului. De aceea, pentru mulți cumpărători, acest criteriu cântărește tot mai mult în procesul decizional.

Pentru persoanele care vor să evite liftul sau urcatul scărilor, parterul pare alegerea ideală. Este o opțiune comodă pentru familiile cu copii mici, pentru vârstnici sau pentru cei care dețin animale de companie. Un alt avantaj important este temperatura constantă – vara, locuințele de la parter tind să fie mai răcoroase. De asemenea, proprietarii nu au vecini sub ei, așa că pot face puțin mai mult zgomot fără teama de reclamații.

Cu toate acestea, parterul vine și cu minusuri evidente. În blocurile mai vechi, infiltrațiile de la subsol sunt des întâlnite iar mirosurile din jur devin deranjante. În plus, există un risc mai mare de pătrundere a dăunătorilor sau chiar de spargeri, dacă apartamentul nu are gratii, sistem de alarmă sau geamuri securizate. Locuințele de la parter sunt și mai expuse prafului și zgomotului de la stradă.

În cazul blocurilor moderne, multe dintre aceste probleme au fost însă eliminate printr-o izolație mai bună și prin sisteme de ventilație eficiente. Totuși, cumpărătorii care preferă intimitatea și siguranța tind să evite parterul.

La polul opus, etajele superioare oferă o perspectivă diferită asupra orașului. Priveliștea este un atu major, mai ales în zonele urbane aglomerate. De asemenea, poluarea fonică și aerul încărcat de praf sunt mult reduse la etajele superioare.

În zilele caniculare, însă, temperaturile pot fi mai ridicate, iar vara devine mai greu de suportat fără aer condiționat. Cu această situație se confruntă proprietarii din București.

Un alt aspect de luat în calcul este dependența de lift. În cazul unei defecțiuni sau al unei pene de curent, urcatul zilnic până la etajul zece poate deveni o provocare. De asemenea, transportul mobilierului sau al obiectelor voluminoase este mai complicat. În schimb, din punct de vedere al siguranței, locuințele situate la etajele superioare sunt mai protejate împotriva furturilor.

Specialiștii în imobiliare consideră că etajele intermediare, mai exact etajele 2-5, oferă cel mai bun raport între confort, siguranță și accesibilitate.

Nu sunt expuse infiltrațiilor, au o temperatură constantă, iar accesul este ușor chiar și în lipsa liftului. În plus, valoarea de revânzare a acestor apartamente tinde să fie mai ridicată, tocmai datorită cererii mari.

Cum alegi etajul potrivit

Decizia depinde de stilul de viață și de nevoile fiecăruia. Cei care pun accent pe acces rapid și comoditate pot opta pentru parter sau etajul întâi. Cei care caută liniște, aer mai curat și o priveliște frumoasă vor prefera etajele superioare.

Indiferent de alegere, este important ca imobilul să fie bine izolat termic și fonic, să aibă un lift modern și să respecte normele de siguranță. În final, etajul perfect nu este același pentru toată lumea – ci cel care oferă echilibrul ideal între confort, siguranță și stil de viață.