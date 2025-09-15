Aderare la OCDE, fundamentală pentru viitorul României. Mesaj transmis de Nicușor Dan

Aderarea României la OCDE, fundamentală pentru țara noastră, a transmis, azi, președintele Nicușor Dan într-un mesaj postat pe contul de Facebook. Este cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată, a spus liderul de la Cotroceni.

„Am avut astăzi o discuţie excelentă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. OCDE este organizaţia care reuneşte cele mai dezvoltate economii şi cele mai consolidate democraţii din lume. Totodată, aceasta stabileşte standarde şi repere globale în domenii precum comerţul, finanţele şi tehnologia”, a scris Nicușor Dan în postarea respectivă.

Pentru țara noastră, aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) este un obiectiv strategic, deoarece „este cea mai puternică recunoaştere internaţională că trăim într-o ţară dezvoltată, iar experienţa altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ”.

Acest proces va face România să fie mult mai competitivă în atragerea investiţiilor străine şi va creşte interesul investitorilor instituţionali şi vom putea obţine finanţări mai avantajoase pentru a direcţiona mai multe resurse către dezvoltarea ţării noastre.

„Procesul de aderare al României progresează foarte bine: peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menţinem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, a mai spus președintele țării.

Mathias Cormann, secretarul general al OCDE, se află într-o vizită în România. El a discutat, de dimineață, cu Nicușor Dan, apoi a mers la Palatul Victoria pentru o întâlnire cu șeful Executivului, Ilie Bolojan. Cei doi lideri au participat la reuniunea Comitetului naţional pentru aderarea României la OCDE.

De asemenea, în timpul vizitei pe care o efectuează în țara noastră, Mathias Cormann se va întâlni şi cu preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, dar şi cu preşedintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.