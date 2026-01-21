Accident feroviar în apropiere de Barcelona. O persoană și-a pierdut viața, la două zile după accidentul din sudul Spaniei

Un tren de navetiști din zona metropolitană Barcelona a deraiat marți dimineață, după ce un zid de sprijin s-a prăbușit pe șine în apropierea localității Gelida, provocând moartea unei persoane și rănirea a cel puțin 37 de pasageri, potrivit BBC.

Autoritățile regionale au indicat că accidentul feroviar a fost provocat de prăbușirea zidului de sprijin a fost cauzată de ploile abundente care au afectat nord-estul Spaniei în ultimele zile. Accidentul a dus la deraierea trenului, iar primul vagon a suferit cele mai grave avarii.

Serviciile de urgență au raportat 5 răniți în stare critică, 6 răniți cu leziuni de gravitate medie și restul pasagerilor cu răni ușoare. Numărul cel mai mare de răniți a fost înregistrat tot în primul vagon, unde s-au concentrat daunele majore.

La locul accidentului au intervenit 20 de ambulanțe, iar victimele au fost transportate la spitalele din zonă. Traficul pe linia afectată a fost suspendat până la finalizarea intervențiilor și evaluarea pagubelor.

Accidentul feroviar din Catalonia survine la doar două zile după coliziunea dintre două trenuri în Adamuz, sudul Spaniei, unde cel puțin 42 de persoane au murit. Guvernul a declarat trei zile de doliu național, iar anchetele privind ambele incidente sunt în desfășurare.

Premierul Pedro Sánchez și-a exprimat condoleanțele familiilor victimelor și solidaritatea față de cei afectați de deraierea trenului din Catalonia. Deși rețeaua de trenuri de mare viteză a Spaniei este considerată printre cele mai sigure din Europa, trenurile regionale și de navetiști sunt criticate pentru probleme de infrastructură și fiabilitate.

Autoritățile feroviare și judiciare investighează dacă accidentele au fost cauzate de lipsa întreținerii sau de condițiile meteorologice extreme. Cele două incidente succesive reprezintă unul dintre cele mai dificile momente pentru sistemul feroviar spaniol din ultimele decenii.