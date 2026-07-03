Absolvenții instituțiilor de învățământ care au împlinit vârsta de 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj timp de șase luni, dar și de alte forme de sprijin financiar dacă se angajează. Pentru a primi aceste drepturi, este esențial ca tinerii să respecte termenul de 60 de zile prevăzut de lege pentru înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, potrivit informațiilor transmise de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București.

Potrivit AMOFM București, indemnizația de șomaj este acordată absolvenților instituțiilor de învățământ care au cel puțin 16 ani și se înregistrează ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului.

Înregistrarea trebuie făcută în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii studiilor.

Indemnizația se acordă pentru o perioadă de șase luni și reprezintă 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR) aflat în vigoare.

Plata nu începe imediat după înregistrare, ci după expirarea celor 60 de zile de la data absolvirii, conform prevederilor legale.

Pe perioada în care sunt înregistrați în evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, absolvenții pot beneficia gratuit de mai multe servicii menite să îi ajute să își găsească un loc de muncă.

Printre acestea se numără consilierea profesională, medierea muncii, participarea la cursuri gratuite de formare profesională și accesul la măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.

Tinerii care se angajează pentru prima dată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă pot beneficia și de prima de stabilitate.

Sprijinul financiar este acordat pe o perioadă de doi ani și are următoarele valori:

-1.000 de lei pe lună în primul an de activitate; -1.250 de lei pe lună în al doilea an.

Acordarea primei se face în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Legea prevede și acordarea unei prime de inserție pentru absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale.

Aceasta este destinată celor care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire și se angajează tot în acest interval, cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Valoarea primei este egală cu de trei ori Indicatorul Social de Referință (ISR) în vigoare la data încadrării în muncă.

În cazul absolvenților de liceu, termenul de 60 de zile începe din ziua următoare datei absolvirii studiilor, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat.

Pentru elevii care nu au situația școlară încheiată la toate disciplinele, termenul se calculează de la data promovării examenului de corigență, înscrisă în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.