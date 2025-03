International „A Working Man” pe primul loc în Box Office. Încasări uriașe din prima săptămână







Thrillerul de acțiune „A Working Man”, cu Jason Statham în rol principal, a debutat pe primul loc în Box Office, generând 15,2 milioane de dolari în weekendul de lansare. Regizat de David Ayer, cunoscut pentru „Suicide Squad”, și produs de Amazon MGM, filmul a depășit anteriorul lider, „Snow White” de la Disney, care a înregistrat o scădere de peste 66% în al doilea weekend de la lansare, conform Variety.

„Albă ca Zăpada” pelocul doi în Box Office

După un început modest cu încasări de 45 de milioane de dolari, remake-ul live-action Disney al basmului clasic a coborât pe locul doi, adunând 14,2 milioane de dolari din 4.200 de cinematografe.

„Snow White”, cu Rachel Zegler în rolul prințesei și Gal Gadot în cel al reginei malefice, a strâns până acum 66,8 milioane de dolari pe piața internă și 143,1 milioane de dolari la nivel global. Filmul a avut un buget de peste 250 de milioane de dolari, fără a include cheltuielile de marketing, ceea ce înseamnă că „Snow White” trebuie să performeze bine la box office pentru a justifica costurile ridicate. De asemenea, filmul se va confrunta cu o concurență acerbă pentru publicul de familie, deoarece adaptarea jocului video „A Minecraft Movie” de la Warner Bros. va fi lansată weekendul următor.

„A Working Man”, un film cu Jason Statham

În „A Working Man”, Statham interpretează un veteran militar decorat care revine în acțiune după ce fiica șefului său este răpită de traficanți de persoane. Ayer și Statham au colaborat anterior cu Amazon MGM la „The Beekeeper” din 2024, care a avut un debut de 16 milioane de dolari și a ajuns la 66 de milioane de dolari pe piața internă și 162 de milioane de dolari la nivel global.

„The Chosen: Last Supper”, un serial de televiziune bazat pe credință despre Iisus și discipolii săi, a debutat pe locul trei, cu 11,5 milioane de dolari, o sumă mai mare decât se anticipa, în 2.235 de cinematografe. Fathom Events difuzează cel de-al cincilea sezon al serialului în cinematografe, cu episoade prezentate timp de două săptămâni.

Pe locul patru, „The Woman in the Yard” a adunat 9,4 milioane de dolari din 2.842 de cinematografe în primul său weekend. Danielle Deadwyler joacă în acest film despre o familie care observă o femeie misterioasă în curte, care transmite un mesaj de rău augur fără explicații. Nici criticii, nici publicul nu au apreciat filmul, care a primit o notă de „C-” la CinemaScore. Producția a avut un buget de doar 12 milioane de dolari.

„Death of a Unicorn” pe locul cinci în Box Office

Topul cinci este completat de comedia de groază „Death of a Unicorn” de la A24, care a strâns 5,8 milioane de dolari din 3.050 de cinematografe. Paul Rudd și Jenna Ortega interpretează un tată și o fiică care se confruntă cu consecințe neașteptate după ce lovesc și ucid accidental o creatură mitică. Aceste încasări reprezintă o îmbunătățire față de ultima lansare a A24, comedia suprarealistă „Opus”, care a generat doar 1,8 milioane de dolari până în prezent.

Alte trei filme - horror-ul „The Woman in the Yard” de la Universal și Blumhouse, suprarealistul „Death of a Unicorn” de la A24 și „The Chosen: Last Supper” de la Fathom - au avut debuturi naționale, dar niciunul nu a reușit să se impună semnificativ. Ca urmare, veniturile globale din box office continuă să rămână în urmă, cu vânzările de bilete înregistrând o scădere de 10,9% față de 2024 și de 39% față de 2019, conform Comscore.