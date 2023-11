Albă ca Zăpada, dar fără pitici. Lansarea filmului a fost amânată

Noul film Albă a Zăpada nu va mai avea pitici, ci creaturi magice. Disney a declarat că nu își dorește să jignească persoanele care suferă de nanism și că producția va fi adaptată la vremurile moderne. Mai mult, Albă ca Zapada nu mai este o prințesă fragilă, ci o femeie puternică și independentă.Studiourile Disney au anunțat amânarea cu un an a lansării filmului pentru a face toate aceste schimbări.

Diferența va fi mare

Studiourile Disney au anunțat că decizia a fost luată pentru a evita stereotipurile din filmul clasic, dar și după consultarea comunității persoanelor care suferă de nanism. Noua variantă a producției din 1937 ar urma să fie extrem de diferită. Actrița principală, Rachel Zegler, a declarat că personajul principal va fi puternic și că va face față foarte ușor tuturor provocărilor.

„Nu va fi salvată de prinţ şi ea va fi cea care va stabili regulile”, a explicat Gal Gadot, care o va interpreta pe malefica mamă vitregă, într-un interviu acordat Entertainment Weekly.

First look at Disney’s live-action ‘SNOW WHITE’ starring Rachel Zegler. In theaters March 21, 2025. pic.twitter.com/QEC6Oclans — Film Updates (@FilmUpdates) October 27, 2023

De ce a fost amânată lansarea filmului Albă ca Zăpada

Lansarea, prevăzută pentru martie 2024 a fost amânată cu un an. Este posibil ca amânarea să fie provocată de greva actorilor de la Hollywood, care continuă, în pofida faptului că scenariștii au pus capăt acțiunii sindicale mai devreme în cursul lunii octombrie. Industria filmului american are și alte producții, dar speră să termine cât mai repede noua producție Disney, potrivit Variety.

Noi producții vor apărea pe Disney Plus

Disney Plus a devenit una dintre cele mai cunoscute platforme de streaming și a pregătit noi surprize, care vor apărea până la sfârșitul anului 2023. O producție extrem de așteptată este The Marvels (10 noiembrie). The Marvels va explora originea brățării lui Ms. Marvel, o poveste care a fost introdusă în seria ei proprie de pe platforma de streaming.

O altă surpriză este Wish, care va apărea pe 22 noiembrie. Povestea, stabilită în regatul fictiv Rosas, urmărește o tânără optimistă pe nume Asha. Atunci când eroina își pune o dorință, ea primește răspunsul de la o forță cosmică numită Star.