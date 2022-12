Cazul care a șocat lumea medicală. Adam Rainer a suferit de nanism și gigantism în aceeași viață

Adam Rainer s-a născut în anul 1899, iar până la vârsta de 18 ani a reușit să ajungă la înălțimea de doar 1,23 metri, deși nimeni din familia lui nu era de înălțime așa de mică. A fost încadrat în categoria piticilor atunci când a fost chemat să se încadreze în armată, pentru a servi țara în Primul Război Mondial.

După ce a trecut de vârsta de 21 de ani, băiatul s-a înălțat considerabil, iar în doar zece ani a ajuns la 2,18 metri înălțime. Creșterea sa a venit cu probleme serioase de sănătate, deoarece durerile de spate erau din ce în ce mai dese.

În urma vizitelor la medici, s-a descoperit că băiatul suferea de boala numită acromegalie, o tumoră la glanda hipofiză, ce este responsabilă de creșterea și producerea de spermă la bărbați.

Când era mic, singurele părți de dimensiune normală ale lui Adam Rainer ar fi fost mâinile și picioarele, acolo unde au început să apară și primele malformații. Ulterior, boala a început să-i afecteze și zone ale feței. Mai târziu, din cauza creșterii sale exagerate, durerile de spate au început să devină insuportabile.

Adam Rainer (1899 – 4 March 1950) is the only person in recorded history to have been both a dwarf and a giant. pic.twitter.com/JOb2b42E6e

— History In Pictures (@HistoryInPics) December 4, 2013