10 curiozități la care puțini oameni s-au gândit. Cât cântărește un nor, cum percep animalele timpul sau mare diferență dintre gemenii identici

10 curiozități la care puțini oameni s-au gândit. Cât cântărește un nor, cum percep animalele timpul sau mare diferență dintre gemenii identiciNori. Sursa foto: Pixabay
10 curiozități ale naturii, la care puțini oameni se gândesc în mod obișnuit. Cât cântărește un nor, de ce își schimbă Pământul viteza rotației și cum percep animalele timpul, conform sciencefocus.com.

Curiozități uluitoare ale naturii

Un nor cântărește aproximativ un milion de tone. Un nor are, de obicei, un volum de aproximativ 1 km cub și o densitate de aproximativ 1,003 kg pe m cubi – o densitate cu aproximativ 0,4% mai mică decât aerul din jur (astfel încât norii pot pluti).

Girafele au o probabilitate de 30 de ori mai mare de a fi lovite de fulger decât oamenii. Este adevărat că între 1996 și 2010 au fost documentate doar cinci cazuri de girafe lovite mortal de fulgere. Dar, având în vedere că populația acestei specii era de doar 140.000 de exemplare în această perioadă, rezultă aproximativ 0,003 decese cauzate de fulgere la fiecare mie de girafe în fiecare an. Aceasta este de 30 de ori mai mare decât rata mortalității echivalente pentru oameni.

 

Gemenii identici și amprentele digitale

Gemenii identici nu au aceleași amprente digitale. La urma urmei, nu poți da vina pe geamănul tău pentru crimele tale. Acest lucru se datorează faptului că factorii de mediu din timpul dezvoltării în uter (lungimea cordonului ombilical, poziția în uter și rata de creștere a degetelor) afectează amprenta digitală.

Rotația Pământului își schimbă viteza. De fapt, încetinește. Acest lucru înseamnă că, în medie, durata unei zile crește cu aproximativ 1,8 secunde pe secol. Acum 600 de milioane de ani, o zi dura doar 21 de ore.

Lobii urechilor nu au niciun scop biologic. Deși sunt bogați în terminații nervoase și pot juca un rol în legăturile sociale, mulți oameni de știință susțin că lobii urechilor nu au niciun scop biologic real.

Creierul se consumă pe sine

Creierul tău se consumă constant pe sine. Acest proces se numește fagocitoză, în care celulele învelesc și consumă celule sau molecule mai mici pentru a le elimina din sistem. Nu-ți face griji! Fagocitoza nu este dăunătoare, ci ajută de fapt la conservarea materiei cenușii.

Cea mai mare bucată de excremente fosilizate de dinozaur descoperită are peste 30 cm lungime și peste doi litri în volum. Considerată a fi excrementul unui Tyrannosaurus rex, excrementul fosilizat (numit și „coprolit”) ajută oamenii de știință să înțeleagă mai bine ce mânca dinozaurul.

Planeta Marte. Sursă foto: Wikipedia

Marte nu este de fapt rotundă. Spre deosebire de orice altă planetă stâncoasă din Sistemul Solar, Marte are de fapt forma unei mingi de rugby, dar cu dimensiuni diferite de-a lungul celor trei axe.

Animalele percep timpul diferit

Nu există alimente cu zero calorii. Chiar și alimentele cu conținut caloric redus, precum țelina și năsturelul, conțin mai multă energie decât are nevoie organismul pentru a le procesa.

Animalele pot percepe timpul diferit față de oameni. Pentru animalele mai mici, lumea din jurul lor se mișcă mai încet în comparație cu oamenii. Salamandrele și șopârlele, de exemplu, percep timpul mai încet decât pisicile și câinii. Acest lucru se datorează faptului că percepția timpului depinde de viteza cu care creierul poate procesa informațiile primite.

