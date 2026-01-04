Sărbătoare la „Lupii lui Calancea”. „Tatăl lupilor” îşi serbează ziua de naştere

Republica Moldova. Renumitul chitarist, producător şi compozitor Alex Calancea, fondatorul formaţiunii „Lupii lui Calancea”, cea care l-a adus pe preşedintele Nicuşor Dan la Orheiul Vechi, împlinește astăzi 49 de ani.

Formaţiunea „Lupii lui Calancea” a ajuns una de succes pe ambele maluri ale Prutului şi în afara hotarelor spaţiului românesc, cu săli de concerte arhipline.

Vara trecută, preşedintele României a venit cu familia la Orheiul Vechi, unde „Lupii lui Calancea” au dat un concert în aer liber. Nicuşor Dan a declarat că a venit pentru „un concert de calitate”.

Alexandrin Calancea, cu numele de scenă Alex Calancea, s-a născut la 4 ianuarie 1977 în satul Movileni, comuna Cuhnești, raionul Glodeni. La moment este un renumit producător, compozitor, orchestrator, chitarist bas și lector universitar din Republica Moldova.

După absolvirea Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău a fost angajat ca lector de chitară bas la aceeași instituție si a făcut primele turnee, în calitate de basist, în Europa și Asia cu un proiect de jazz fusion.

A continuat ca basist al artistului Dan Balan, abordând genul pop rock. A avut colaborări cu producători din Los Angeles, printre care și Jack Joseph Puig.

Întors din SUA în Republica Moldova, și-a creat propria formație în 2008, „Alex Calancea Band”. A organizat concertele „Amintire de iubire”, „Alex Calancea și prietenii” și a produs filmul documentar „Bucurie de Noroc la Orizont de Plai”, o istorie a muzicii basarabene din anii 1940-1998.

După această etapă, inspirat de folclorul autentic din Republica Moldova, a colaborat cu Orchestra Națională de muzică populară „Lăutarii”, Orchestra Fraților Advahov și alte orchestre simfonice din Republica Moldova și România.

La sfârșitul anului 2017 a înființat proiectul „Lupii lui Calancea”, bazat pe motivele, baladele și poveștile haiduciei, pe ritmuri contemporane care fuzionează cu elemente de folclor. Începând cu 2020, a inițiat Festivalul Lupilor, un eveniment anual organizat la Trebujeni, raionul Orhei, ce include concerte și activități culturale, având ca scop promovarea tradițiilor naționale.

De ziua sa, Alex Calancea a publicat un mesaj pe reţele despre realizările din viaţa sa.

„Nu știu când s-au scurs anii. Mă uit în urmă și văd că calea n-a fost lină, ci de deal și vale, cu suișuri și coborâșuri, așa cum sunt meleagurile noastre și dorul din suflet. Au fost căderi multe, dar și ridicări. Cu unele fapte sunt mândru, cu altele mai puțin.

Am patru copilași — și asta e mândria mea cea mare. Pentru ei merg mai departe, chiar și când pasul e greu. Pe ei vreau să-i văd sănătoși, mai presus de toate. Am arta, cea care te leagă de haită și-ți dă putere, dar care, după vârfuri înalte, te poate coborî în beznă.

Cu ea nu poți minți; cu ea trebuie să fii adevărat. Am oameni care nu se văd, dar care-mi dau tărie și încredere, oameni care mă țin în picioare când pașii se clatină. Să fie pace pe pământ și să ne dea Dumnezeu minte limpede, inimă tare și har cât codrul, în vremile ce vin. Bun venit, 49”, a scris Alex Calancea.

În anul 2017, Alex Calancea a fondat formaţia „Lupii lui Calancea”, pe care o consideră proiectul său de suflet. „Lupii” au fost creați din dorința lui Calancea de a reveni la rădăcini, după o bogată experiență în cadrul mai multor proiecte internaționale.

De asemenea, Lupul Guz, cu energia sa și viziunea sa unică, a stat la bazele creării proiectului, iar astfel a luat naștere Imnul Lupilor - Inima Sălbatică.

<

/p>

Lia, soția lui Alex și primul manager al proiectului, a fost lupoica care a contribuit cu sufletul și spiritul său vizionar, hărăzind LUPILOR succes și priză mare public.

„Lupii lui Calancea” reprezintă un grup de artiști ce îmbină rădăcinile adânci ale trecutului cu energia neîmblânzită a prezentului. Muzica lor poartă răbdarea străbunilor și spiritul voievodal al neamului, trezind în suflet ritmurile tribale ale dacilor și amintirea unui timp în care natura și omul erau un tot întreg.