Nicuşor Dan, în prima zi din noul an: Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii

Anul 2025 le-a reamintit românilor, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, că adevărata lor putere „stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil”. În prima zi din 2026, șeful statului le-a transmis cetățenilor un nou mesaj.

„Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă”, a adăugat președintele României.

Potrivit președintelui, 2025 a fost un an al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa dificultăţilor. De asemenea, Nicușor Dan a făcut referire la campania electorală.

„2025 a fost un an al provocărilor, dar şi al curajului de a nu renunţa în faţa încercărilor grele. Un an în care fiecare pas înainte a cerut determinare, răbdare şi încredere într-un viitor mai bun. A fost anul unei campanii complexe, al unor vizite diplomatice importante şi al unor întâlniri care au conturat direcţii esenţiale pentru viitorul României. Dar, mai presus de toate, a fost un an al dialogului sincer cu oamenii – în pieţe, pe străzi, în comunităţi, acolo unde se simte cu adevărat pulsul societăţii româneşti”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o postare pe Facebook, joi seară.

Șeful statului a adăugat că îşi doreşte ca noul an să aducă stabilitate.

„2025 ne-a reamintit că adevărata noastră forţă stă în unitate, în capacitatea de a rămâne împreună chiar şi atunci când drumul este dificil, cu dorinţa comună de a construi un viitor pe baze solide. Privesc spre 2026 cu responsabilitate şi vă doresc tuturor un an al stabilităţii, al prosperităţii şi al împlinirilor. Să fie un an al păcii, al solidarităţii şi al încrederii că facem totul cu bună-credinţă. Mulţumesc pentru încredere. Mergem mai departe, împreună! La mulţi ani, români!”, a conchis preşedintele.

În ultima zi din 2025, Nicușor Dan le-a transmis românilor că este esențial ca statul să devină mai eficient și mai apropiat de cetățeni. Potrivit președintelui, reforma, responsabilitatea și competența „nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci reprezintă obligații ale statului față de fiecare român”.

„România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii”, spunea președintele.