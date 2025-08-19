Social ⁠Garda de Mediu avertizează că deșeurile din construcții nu se donează. Sancțiuni penale







Anunțurile de pe internet potrivit cărora se donează moloz sau alte resturi din construcții au făcut Garda de Mediu să se sesizeze. Nu de alta, dar aceaste donații nu sunt tocmai legale, potrivit instituției. Iar donatorii se pot transforma în datornici la stat.

Cei de la Garda de Mediu au și explicat care este rațiunea acestor măsuri. „Deșeurile provenite din construcții și demolări (moloz, ciment, cărămizi, faianță etc.) nu pot fi oferite sau abandonate. Indiferent de intenție, acest lucru nu este legal. Drept urmare, tipul acesta de gunoaie trebuie colectate, transportate și eliminate prin firme autorizate.

Oferirea sau abandonate ilegală a molozului poluează mediul și poate duce la amenzi considerabile. Și este considerată o faptă contravențională sau chiar penală în anumite situații”, au explicat cei de la Gardă. Potrivit legii abandonarea deșeurilor din această categorie poate să aducă amenzi usturătoare.

Vorbim despre sume cuprinse între 5.000 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice. În cazul celor juridice sumele sunt între 40.000 și 60.000 de lei. Dacă este vorba despre deșeuri abandonate, în cazul în care nu este cunoscut nici proprietarul lor, nici al terenului, primăria este cea care răspunde.

În cazul în care este identificat proprietarul deșeurilor acesta este obligat să achite toate cheltuielile. Mai exact, dacă primăria a fost cea care le-a administrat, în primul rând își va achita datoria față de această instituție. În al doilea rând acesta va achita și cheltuielile făcute pentru a fi identificat.

Amenzile menționate mai sus se aplică și producătorilor unor astfel de deșeuri, care nu le administrează, potrivit legii. De asemenea și celor care dețin astfel gunoaie din construncții și care nu respectă obligația de a le reutiliza, recicla sau de a le valorifica. Toate aceste prevederi sunt incluse în articolul 4 și articolul 21 din OUG 91/2021.