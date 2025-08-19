Social ⁠Fotografie inedită cu bunica lui Fuego. Cum arată Bubulina la 90 de ani







Fuego a postat pentru prietenii virtuali o fotografie din intimitatea lui, mai exact cu bunica lui, care a împlinit 90 de ani. Iar fanii au reacționat pe măsură.

Paul Surugiu cunoscut drept Fuego, le-a făcut cunoștință fanilor virtuali cu bunica lui. ”Ea este Bubulina mea, bunica mea dragă! Anul acesta împlinește 90 de ani și vă spun sincer că este minunată! E cerebrală, haioasă, puternică și gata mereu de noi provocări! Așa a fost și viața ei - greu încercată și plină de provocări, dar mereu cu zâmbetul pe buze, cu optimism!

De la ea moștenesc și hazul și dragostea pentru viața asta faină! Mi-aș dori să ajung la 90 de ani, dar să fiu asemeni ei, fără probleme majore! O dor picioarele, a trecut prin multe boli, dar pe toate le duce cu fruntea sus!

Și tare-s fericit când o sun sau mă sună și îmi povestește câte-n lună și în stele! Din păcate, nu ne vedem prea des! Dar mă urmărește la tv, e cel mai înfocat fan, iar pe 22 august va fi la TVR 2, să urmărească recitalul meu de la Mamaia 2025, de după ora 21.00! O iubesc!”, a scris Fuego pe facebook.

Desigur că fanii lui au reacționat imediat. Sute de comentarii au curs la postare, toate laudative la adresa artistului, dar și a bunicii. ”O poză de colecție, de pus în ramă! Veselă și plină de umor, Bubulina, o bunică puternică, care te iubește enorm! Să- ți trăiască, multă sănătate, mulți ani alături de tine și mama ta!

Amândoi sunteți minunati si plini de umor! Succes mult pe 22 la Mamaia, aplauze puternice, un public pe măsură! Paul, să fii sănătos și să te bucuri de fiecare clipă minunată din viața ta!”, a scris unul dintre fanii lui Fuego. Artistul urmează să concerteze la festivalul Mamaia, acolo unde cel mai probabil fanii vor veni în număr mare pentru el.