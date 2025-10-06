Ziua Reginei Maria, sărbătorită pe 9 octombrie. Proiectul, adoptat în Senat

Din cuprinsul articolului Ziua Reginei Maria. Instituțiile publice vor arbora drapelul național

Plenul Senatului a adoptat, luni, în unanimitate, propunerea legislativă care stabilește ca data de 29 octombrie să fie marcată oficial drept „Ziua Reginei Maria”. Actul normativ are scopul de a comemora personalitatea și contribuția istorică a Reginei Maria a României.

Potrivit proiectului, cu ocazia „Zilei Reginei Maria”, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile locale și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse, pentru organizarea sau sprijinirea logistică și financiară a manifestărilor sportive, culturale, artistice și educaționale, precum și a programelor de promovare dedicate acestei zile. Totul se va desfășura în limita bugetelor aprobate.

De asemenea, Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, vor produce, difuza sau redifuza conținut editorial care promovează acțiunile și activitățile organizate cu ocazia Zilei Reginei Maria.

Legea prevede că în data de 29 octombrie, instituțiile publice vor arbora drapelul național, conform Legii nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, vor intona imnul național și vor folosi sigiliile cu stema României.

Inițiatorii proiectului, mai mulți parlamentari AUR, au explicat în expunerea de motive că „valoarea simbolică a Reginei Maria este profundă: ea a devenit un reper de identitate, diplomație și suveranitate, întruchipând idealurile unei regalități active și atașate poporului”.

Senatul este primul for legislativ sesizat, iar Camera Deputaților va avea rolul decizional în acest caz.