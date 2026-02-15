Zeci de cazuri de rujeolă, raportate în nordul Londrei. Autoritățile cer vaccinarea urgentă a copiilor

Instituțiile de sănătate publică trag un semnal de alarmă după ce un focar de rujeolă a fost identificat în mai multe unități de învățământ din nordul Londrei, potrivit Sky News.

Datele preliminare indică zeci de cazuri suspecte, iar o parte dintre copii au necesitat îngrijiri spitalicești. Mesajul autorităților este clar: vaccinarea rămâne principala metodă de prevenție.

Potrivit informațiilor publicate de The Sunday Times, peste 60 de cazuri suspecte de rujeolă au fost înregistrate în șapte școli și o grădiniță din Enfield.

În paralel, UK Health Security Agency (UKHSA) a confirmat 34 de cazuri de rujeolă în Enfield, în perioada 1 ianuarie – 9 februarie.

Un cabinet medical de tip GP din zonă, NHS Ordnance Unity Centre For Health, a transmis un mesaj către pacienți în care avertizează asupra unui focar cu răspândire rapidă.

Reprezentanții unității medicale au precizat: „Există un focar de rujeolă cu răspândire rapidă în mai multe școli din Enfield”.

Medicii au adăugat: „Infecțiile au fost confirmate în cel puțin șapte școli din Enfield și Haringey și continuă să se răspândească”. De asemenea, aceștia au subliniat impactul clinic observat în timpul actualului episod epidemiologic:

„În timpul acestui focar recent, unul din cinci copii a fost spitalizat din cauza rujeolei, iar toți nu erau complet imunizați”.

Autoritățile sanitare recomandă părinților să se asigure că schema de vaccinare a copiilor este completă.

„Părinții ar trebui să se asigure că cei mici sunt la zi cu toate imunizările”, au transmis medicii de familie implicați în informarea comunității.

Rujeola este descrisă de specialiști ca o boală virală extrem de contagioasă, care se transmite ușor în rândul persoanelor nevaccinate sau incomplet vaccinate.

Simptomele includ manifestări asemănătoare răcelii, erupții cutanate și apariția unor pete în cavitatea bucală. Deși majoritatea pacienților se recuperează, complicațiile pot include pneumonie și inflamații cerebrale.

UK Health Security Agency a avertizat anterior că modelările epidemiologice indică posibilitatea apariției unui focar de amploare în Londra, cu un număr estimat între 40.000 și 160.000 de infecții.

Același raport menționează rate de spitalizare cuprinse între 20% și 40%, în funcție de grupa de vârstă.

Contextul este influențat și de scăderea ratelor de vaccinare. World Health Organisation (OMS) a anunțat recent că Marea Britanie și-a pierdut statutul de țară care a eliminat rujeola, pe fondul reducerii acoperirii vaccinale.

Directorul de sănătate publică din Enfield, Dudu Sher-Arami, a declarat pentru presă că Londra are „una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare din țară”, ceea ce crește vulnerabilitatea la apariția focarelor.

La rândul său, Enfield Council a anunțat că „lucrează îndeaproape cu UKHSA, NHS și partenerii locali pentru a răspunde focarului confirmat de rujeolă”. Consilierul Alev Cazimoglu, responsabil pentru sănătate și asistență socială, a precizat: „Urmăm ghidurile naționale de sănătate publică pentru a gestiona situația, protejând rezidenții și limitând răspândirea ulterioară”.

Specialiștii reamintesc că nu există tratament specific pentru rujeolă, însă boala poate fi prevenită prin vaccinare. Două doze de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă) sau MMRV pot oferi un nivel ridicat de protecție și contribuie la prevenirea apariției unor noi focare.