Daniel Zamfir susține că implicarea Oanei Gheorghiu în proiectul spitalului Marie Curie nu a fost voluntară

Senatorul PSD Daniel-Cătălin Zamfir a publicat o postare în care îl critică pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu și reacțiile apărute în spațiul public privind declarațiile sale referitoare la construcția spitalului pediatric din curtea Spitalului „Marie Curie”, realizat de Asociația „Dăruiește Viață”.

Zamfir susține că implicarea fondatoarelor asociației nu ar fi fost una exclusiv voluntară și afirmă că a dorit să clarifice ceea ce consideră a fi o prezentare incorectă a faptelor.

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, Daniel-Cătălin Zamfir afirmă că „implicarea, absolut lăudabilă de altfel, a doamnei Gheorghiu în construcția unui corp de spital la Marie Curie, nu a fost voluntară, întrucât dânsa, și probabil și partenera ei, au fost remunerate din aceste donații cu câte 5.000 de euro pe lună”.

Senatorul susține că „nu a acuzat pe nimeni”, ci că a încercat „să răspundă unei propagande virulente care vorbea de o acțiune caritabilă, de voluntariat”.

În continuare, el afirmă că „este o minciună să spui că singurul spital din România, în ultimii 35 de ani, a fost construit de aceste doamne”, menționând că „sunt zeci de corpuri de spitale noi, de corpuri reabilitate de primării și consilii județene în foarte multe locuri din țară și chiar patru în București”.

Zamfir îl numește pe Cristian Tudor Popescu „propagandist” și afirmă că „pentru propagandiștii adunați în «Frăția Șobolanilor» nu adevărul contează”, susținând că aceștia „au o misiune pentru care sunt bine plătiți” și că „de 35 de ani, cu bani mulți, veniți pe filiera Soros, se lucrează intens la demonizarea PSD”.

El adaugă că „PSD a demonstrat că este «hard to die» în ciuda strădaniei propagandiștilor care vor să dispară pur și simplu”, apreciind că reacțiile critice din spațiul public provin din „curentul progresist, denaturat, de tip woke, care atacă Biserica și normalitatea”.

În aceeași postare, senatorul menționează că este „mândru că s-a opus vehement atât lui Băsescu, cât și lui Orban”, afirmând că „a fost exclus din partid pentru acest motiv”.

Zamfir precizează că „a reușit să facă dreptate celor care erau tâlhăriți de unele bănci, IFN-uri și recuperatori”, în ciuda opoziției publice și a „propagandei feroce”.

În finalul mesajului, Daniel-Cătălin Zamfir prezintă o listă a principalelor proiecte medicale finalizate sau aflate în derulare în ultimii ani, menționând că acestea reprezintă „bilanțul ciumei roșii” în domeniul construcției de spitale.

Pe lista senatorului se află:

trei centre pentru mari arși (Timișoara, Târgu Mureș, Grigore Alexandrescu);

Spitalul Județean din Bistrița;

Spitalul de neurochirurgie din Cluj;

Spitalul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București;

Spitalul „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”;

Spitalul de copii „Victor Gomoiu”;

Zamfir menționează și proiecte aflate în execuție, precum noul spital din Tecuci, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș, Institutul Regional de Oncologie din Timișoara, Centrul de Radioterapie din Pitești, precum și noi corpuri de clădire la spitalele județene Constanța și Alba Iulia.