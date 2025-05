International Warren Buffett pleacă din fruntea Berkshire la 94 de ani







Warren Buffett, considerat unul dintre cei mai renumiți și apreciați investitori ai lumii, a anunțat că se va retrage din funcția de director general al Berkshire Hathaway. La finalul anului 2025, conducerea companiei va fi preluată de vicepreședinte Greg Abel.

Warren Buffett își pregătește retragerea

Această decizie încheie o perioadă de 60 de ani în care Buffett a transformat Berkshire Hathaway într-un model de succes, ajungând să reprezinte esența capitalismului american și să devină un multimiliardar cu o reputație solidă pe plan mondial.

„Cred că a sosit momentul în care Greg ar trebui să devină directorul executiv al companiei la sfârşitul anului”, a spus el.

În urma acestui anunț, directorii executivi și investitorii i-au adresat mesaje de apreciere.

„Warren Buffett reprezintă tot ceea ce este bun în capitalismul american şi în America însăşi - investiţia în creşterea naţiunii noastre şi a întreprinderilor sale cu integritate, optimism şi bun simţ”, a spus Jamie Dimon, CEO al JPMorgan Chase & Co.

Tim Cook, director executiv al Apple (AAPL.O), a avut doar cuvinte de laudă la adresa legendarului investitor.

„Nu a existat niciodată cineva ca Warren, şi nenumăraţi oameni, inclusiv eu, au fost inspiraţi de înţelepciunea sa. A fost unul dintre marile privilegii ale vieţii mele să îl cunosc”, a spus el.

Vicepreședintele va avea ultimul cuvânt

După plecarea cunoscutului milionar, vicepreședintele Greg Abel va ajunge în centrul atenției la Berkshire. Buffett a menționat că Abel și majoritatea membrilor consiliului de administrație nu erau la curent cu planurile sale.

Duminică, reprezentanții consiliului de administrație al Berkshire vor purta discuții legate de această tranziție,

În vârstă de 62 de ani, Abel a ajuns vicepreședinte al Berkshire în 2018. În 2021, acesta a fost numit director executiv.

„Nu aş putea fi mai umil şi mai onorat să fac parte din Berkshire pe măsură ce mergem mai departe”, a afirmat el.

Warren Buffett a devenit o legendă peste Ocean

Buffett a adăugat că nu intenționează să vândă acțiunile Berkshire, majoritatea urmând să fie donate după moartea lui.

„Decizia de a păstra fiecare acţiune este o decizie economică pentru că eu cred că perspectivele Berkshire vor fi mai bune sub conducerea lui Greg decât sub a mea”, a adăugat Buffett.

Cu o carieră de 60 de ani, legendarul milionar a transformat Berkshire dintr-o companie falimentară într-un conglomerat de 1,16 trilioane de dolari. Conform revistei Forbes, averea lui Buffett este estimată la 168,2 miliarde de dolari, aproape întreaga sumă fiind investită în acțiuni Berkshire.

Cole Smead, directorul executiv al Smead Capital Management, și-a exprimat regretul vizavi de retragerea acestuia.

„Ei bine, este sfârşitul unei ere. Este trist, dar asta este viaţa”, a afirmat el.

Parcurs impresionant

Prețul acțiunilor Berkshire a înregistrat o creștere de 19% în acest an, spre deosebire de scăderea de 3% a indicelui Standard & Poor’s 500 (.SPX). Mulți investitori au considerat conglomeratul și conducerea lui Buffett un refugiu sigur în fața incertitudinilor economice și a politicilor tarifare ale președintelui american Donald Trump.

„Întrebarea pe viitor este: va mai avea Berkshire o primă Buffett atunci când Buffett nu va mai fi acolo?”, a declarat Cathy Seifert, analist la CFRA Research.

Vicepreședintele are mai multe responsabilități

Abel a preluat deja o parte semnificativă din responsabilitățile lui Buffett, inclusiv gestionarea capitalului. Întrebat în timpul întâlnirii cum va diferi supravegherea celor 189 de afaceri operaționale ale Berkshire față de cea a lui Buffett, Abel a oferit un răspuns ferm. „Va fi mai activă, dar sperăm să fie într-un mod foarte pozitiv”, a spus el.

Potrivit investitorului, reprezentanții consiliului de administrație al Berkshire ar putea lua măsuri pentru a asigura transferul puterii.

„Faptul că vă puteţi descurca destul de bine nu înseamnă că nu aţi putea face mai bine, iar Greg poate face mai bine”, a mai spus Buffett.

Ce așteptări au acționarii

Weekendul anual al acționarilor Berkshire, descris de Buffett drept „Woodstock pentru capitaliști”, atrage anual zeci de mii de oameni în Omaha, unde aceștia participă la întâlniri și la diverse evenimente pentru acționari, inclusiv sesiuni de cumpărături în oraș.

Compania a anunțat că va continua să organizeze aceste evenimente. Mulți dintre acționari au declarat că vor continua să participe și după plecarea lui Buffett, deși există credința că numărul participanților va scădea.

Se încheie un capitol important

Buffett a preluat conducerea Berkshire în 1965 și a transformat compania într-o poveste de succes remarcabilă. Cu sediul în Omaha, orașul în care au crescut Buffett și Munger, Berkshire deține aproape 200 de afaceri, inclusiv companii de renume precum Geico, BNSF Railway, Dairy Queen, Fruit of the Loom și See’s Candies, și a încheiat luna martie cu acțiuni de 264 miliarde de dolari, incluzând Apple, American Express și Bank of America.

Cunoscut drept „Oracolul din Omaha”, Buffett a câștigat recunoaștere pentru succesul său în investiții, dar și pentru înțelepciunea sa și stilul de viață modest. Deși acțiunile Berkshire au crescut cu 5.502.284% între 1965 și 2024, Buffett nu a renunțat niciodată la casa pe care a cumpărat-o cu 31.500 de dolari în 1958. Inspirat de Benjamin Graham, fostul său profesor și economist, Buffett a pus întotdeauna accent pe fundamentale solide și pe evitarea plății prea mari pentru active.

Provocare pentru viitorul CEO

Abel s-a alăturat fostei MidAmerican Energy, acum cunoscută sub numele de Berkshire Hathaway Energy, în 1992, cu opt ani înainte ca Berkshire să o preia, și a condus afacerea timp de zece ani.

De asemenea, averea legendarului om de afaceri ar fi fost mult mai mare dacă nu ar fi donat mai mult de jumătate din acțiunile sale în Berkshire în scopuri caritabile începând din 2006.

Abel se va confrunta cu provocări majore. Acesta va fi pus în situația de a ajuta Berkshire să crească semnificativ, fără a plăti prea mult pentru achiziții.