Justitie Vladimir Plahotniuc, la un pas de extrădare. Decizia instanței din Grecia







Republica Moldova. Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, ar putea fi extrădat în Republica Moldova. Curtea de Apel din Atena a examinat miercuri, 13 august, cererea procurorilor moldoveni privind extrădarea oligarhului la Chișinău și a aprobat-o. Decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției din Grecia.

Potrivit tv8.md, ședința de judecată s-a desfășurat în absența lui Vladimir Plahotniuc, care a fost reprezentat de mai mulți avocați, printre care și Lucian Rogac. În sală au fost prezenți și angajați ai Ambasadei Republicii Moldova în Republica Elenă.

Procurorii moldoveni au cerut instanței elene ca toate bunurile găsite asupra lui Plahotniuc. Și anume o mașină Skoda Kodiaq, peste 155 de mii de euro, laptopuri, telefoane, ceasuri de lux, dispozitive electronice și acte – să fie transmise autorităților de la Chișinău. Magistrații greci nu au dat curs acestei solicitări.

La scurt timp după pronunțarea deciziei, Vlad Plahotniuc a publicat un mesaj audio. Acesta și-a confirmat autenticitatea postărilor recente de pe rețelele sociale și și-a exprimat dorința de a reveni în țară.

Am decis să înregistrez acest mesaj audio din câteva motive. Mai întâi, pentru a vă confirma prin vocea mea, pe care mulți o cunoașteți, că toate postările și adresările mele, cu care am venit mai devreme pe profilul meu de pe rețelele sociale, îmi aparțin. Și ele au transmis cu exactitate poziția mea pe subiectele de ordin juridic sau politic”, a declarat Plahotniuc.

Fostul oligarh a adăugat că pregătea înainte de reținerea sa în Grecia un amplu interviu video, după care urma să revină în țară.

„Planificam să mă prezint deschis în fața justiției moldovenești și să combat toate acuzațiile care mi-au fost înaintate. Însă din cauza unor circumstanțe, revenirea mea a fost zădărnicită și eu, deocamdată, am rămas blocat la Atena. Acum, avocații mei depun toate eforturile ca să urgenteze extrădarea mea în Republica Moldova. După ședința instanței judecătorești din Atena de astăzi, 13 august, mingea este deja pe terenul autorităților de la Chișinău. Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește sincer extrădarea mea”, a mai precizat fostul lider democrat.

Cererea de extrădare a fost transmisă inițial de procurorii moldoveni pe 24 iulie, la două zile după reținerea lui Plahotniuc la Atena, împreună cu fostul deputat Constantin Țuțu. Ministerul Justiției din Republica Moldova a expediat oficial documentele către autoritățile elene la 4 august. Ulterior, în 8 august, Procuratura Generală a trimis și o cerere suplimentară, referitoare la trei cauze penale în care fostul lider PDM este vizat.

Vladimir Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie și este deținut în prezent în cea mai mare închisoare din Grecia. Fugit timp de șase ani de justiția moldovenească, el este vizat în patru dosare penale, inclusiv pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.