Viziuni, iad și viață după moarte! Un britanic pe nume Jeff crede că are o parte din complicatul răspuns la această problemă. Britanicul a dat detalii terifiante despre experiența sa de moarte aparentă (near-death experience – NDE). În urma unui accident de mașină, britanicul crede că a văzut iadul. Concret, a simțit cum o mie de brațe încearcă să îl prindă. Totuși, nu a putut vedea fețele acestor apariții, pe care le-a putut descrie doar ca “foarte eterice”.

Impresionat de strania întâmplare, Jeff a scris Near Death Experience Research Foundation (NDERF). Este o asociație care studiază astfel de experiențe neobișnuite. “Eram pe vârful unei coline când m-am trezit scufundându-mă într-un abis de întuneric umplut de mii de oameni. Brațele lor încercau să ajungă la mine. Nu le puteam vedea fețele, ci doar brațele. Pe măsură ce am început să pășesc în vid, m-am trezit împins înapoi de la marginea abisului de o forță nevăzută. Am auzit cuvintele: Nu este încă vremea ta, mai am de lucru cu tine. În clipa imediat următoare soția mea mă împingea afară din mașină și începea să mă resusciteze”.

Bărbatul povestește că apoi s-a trezit înapoi în realitate. Totuși, experiența trăită i-a lăsat convingerea că există viață după moarte.

Viață după moarte : creierul muribund poate genera halucinații

Oamenii de știință sunt însă rezervați în materie de astfel de cazuri. Ei opinează că viziuni atât de vii sunt asociate, de fapt, cu o fluctuație a activității cerebrale întâlnite în momentul morții. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au ajuns la această concluzie după ce au indus clinic stopul cardiac unui grup de șobolani. În tot acest interval le-au monitorizat activitatea cerebrală. În cele 30 de secunde finale din viața rozătoarelor, s-a remarcat o sincopă masivă a activității lor cerebrale.

Doctorandul Jimo Borjigin, profesor asociat de fiziologie integrativă și moleculară, are o explicație: “Acest studiu, realizat pe animale, este primul care vizează ceea ce se întâmplă cu starea neurofiziologică a unui creier. Am ajuns la concluzia că dacă moartea aparentă survine din activitatea cerebrală, legăturile neuronale ale conștienței ar trebui să fie identificate la oameni sau animale chiar odată cu încetarea fluxului sângelui cerebral”.

În mod esențial, dacă creierul mai este activ, poți avea viziuni sau halucinații. Acestea pot face subiectul experienței să creadă că a văzut viața de după moarte. “Ipoteza că am putea identifica semne de activitate conștientă la nivelul creierului în timpul unui stop cardiac a fost confirmat de datele clinice“, a mai precizat Dr. Borjigin.

Sursa: Daily Express

Foto: “Hell”, tablou de Hieronymus Bosch